القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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الأحد 07/يناير/2018 - 09:43 م

أول تعليق من الـ CIA على اتهامات بضلوعه في احتجاجات إيران

مايك بومبيو
مايك بومبيو
dostor.org/2014443

نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) مايك بومبيو، الأحد، أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي، وذلك ردًا على اتهامات مسؤولين إيرانيين.

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، معلقًا على الاتهامات: «هذا ليس صحيحًا.. إنه الشعب الإيراني.. هم من أحدثوها (الاحتجاجات) وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش افضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979».

كان النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 21 قتيلًا على الأقل معظمهم من المتظاهرين منذ 28 ديسمبر 2017.

ونقلت وكالة "ايسنا" عن منتظري قوله إن «المشروع لإشاعة انعدام الأمن والإضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات، ومهندسه الرئيسي هو المسؤول في سي اي ايه عن إيران "مايكل داندريا"».

وقال بومبيو الأحد «أعتقد أننا سنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور»، مضيفًا أن التظاهرات "لم تنته" في وقت ساد الهدوء عموما إيران منذ الثلاثاء الماضي.

وندد مدير السي آي إيه بـ"ضعف" الاتفاق الموقع مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي في وقت يسعى المحافظون الأمريكيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق 2015 والتي يفترض رفعها تدريجيًا اعتبارًا من 2025.

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