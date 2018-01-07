أول تعليق من المستشار السابق لترامب على «نار وغضب»

خفف ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب، من وطأة الاضطراب الذي أثاره كتاب نار وغضب وكشف أسرار ترامب وطرق تعامله في البيت الأبيض، مؤكدًا أنه يعتز بعائلة ترامب، لكنه لم ينفِ ما ورد في الكتاب.



وأصدر مايكل وولف كتاب نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض، عرض انتقادات وسخرية واسعة من المسئولين لترامب، الذي هدد بوقف الكتاب ومقاضاة صاحبه.



ووجّه بانون، الأحد، بيانًا لترامب وعائلته، من خلال موقع آكسيوس، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، حاول فيه الاعتذار بشكل غير مباشر عن تصريحاته بشأن لقاء ابن ترامب، جونيور، مع محامية روسية في نيويورك خلال حملة والده الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.



ووصف بانون، هذا اللقاء في الكتاب الجديد بأنه خيانة وغير وطني، ليقول: دونالد ترامب جونيور شخص وطني ورجل طيب. لطالما كان داعما قويا لوالده وأجندته التي ساعدت في تحسين الوضع في بلدنا.



كما شدد على دعمه لترامب وأجندته، معتبرا أنه المنافس الوحيد الذي كان قادرا على هزيمة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية.



وأعرب بانون عن ندمه لتأخره في إصدار رد على التقارير غير الصحيحة عن دونالد ترامب جونيور، والتي حولت الاهتمام عن "الإنجازات التاريخية للرئيس ترامب خلال سنته الأولى في الرئاسة".



وكتب ترامب على تويتر، في وقت سابق: "مايكل وولف فاشل تماما، اختلق قصصا لبيع هذا الكتاب الممل الكاذب. لقد استغل ستيف بانون القذر الذي ولول عندما أقيل وتوسل للبقاء في عمله. الآن، ستيف القذر نبذه الكل تقريبا كالكلب.. شيء بالغ السوء".