«الصحة»: مهلة لشركات الدواء لمراجعة مستحضراتها

أعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، عن منح شركات الدواء المتقاعسة عن الإنتاج فرصة لمراجعة مستحضراتها.



وقالت زيادة، لـ"الدستور"، إن إدارة الصيدلة تعمل على إزالة أسباب عدم الإنتاج وتسهيل الإجراءات، لافتة إلى أنه حال عدم جدية الشركات سيتم اتخاذ إجراء ضد الشركة، لكن بعد مدة مناسبة تتيح دراسة ملفاتها ومشاكلها.



وأضافت: أن هناك الآلاف من ملفات الدواء تحت التسجيل سببها فتح البوكسات في إحدى الفترات، ما جعل هناك ضغط على الإدارة وذلك قبل 2009.



وقالت: إن هناك شركات لا تنتج لأسباب غير منطقية، وفى المقابل هناك شركات جادة ولكن لديهم مشكلة في انجاز ملف التسجيل، وإلغاء ترخيص المستحضر سيكون عقاب الشركات المتقاعسة عن الإنتاج بعد فترة زمنية مناسبة، حتى نستطيع حل المشكلات التى تواجه الشركات.