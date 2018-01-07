أقباط مصر ومسلموها.. عندما تجمع المحنة أبناء الوطن الواحد

منذ فُتحت مصر على يد عمرو بن العاص (قيل سنة ٢٠ هجرية، وأشارت روايات أخرى إلى أنه كان سنة ١٦، أو سنة ٢٥ من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم) والعربى الفاتح ينظر إلى هذا القطر كمحفظة مالية، نعم كان هناك حرص على نشر الإسلام فى ربوع مصر، لكن جمع الخراج كانت له الأولوية على ذلك. وكان المصريون الأقباط أكثر من عانى من عملية الحلب المستمر لأموالهم على يد الولاة العرب، الذين استعر التنافس فيما بينهم لجمع المزيد من الأموال لإثبات الكفاءة، وتقديم مسوغات الاستمرار فى الولاية أمام الخليفة. لم يكن الأقباط وحدهم فى دائرة المكابدة، بل شاركهم فى ذلك المصريون المسلمون. فجيوب الجميع كانت هدفًا للولاة، انطلاقًا من النظرة التاريخية إلى مصر باعتبارها «جائزة كبرى» تفوق فى خيرها ونعمها ما عداها من الدول. كذلك نظر الحكم الأموى إلى مصر، ومن بعده الحكم العباسى. وأمام سياسات الحلب المالى التى عانى منها المصريون، لم يكن هناك بُد من الثورة على الفاتحين الذين كان ظاهرهم نشر الإسلام وباطنهم جمع الأموال، وسرقة النسبة الكبرى منها، وإرسال ما يتبقى إلى دار الخلافة.

كانت ثورة «البشموريين» واحدة من الثورات الكبرى التى قادها أقباط الوجه البحرى، وانحاز إليهم فيها الكثير من العرب والبدو المسلمين، ومثلت واحدة من المحاولات الكبرى التى سعى المصريون من خلالها إلى التحرر من الحكم العربى. وقد جُوبهت هذه الثورة التى تعاصرت مع حكم الدولة العباسية بقسوة شديدة، واستشهد فيها الكثيرون من أبناء هذا البلد، ولم يفرق سيف العباسيين بين المسيحى والمسلم، لثتبت أن المحن التى يمر بها هذا الشعب واحدة، فحين يتصدر الأقباط المشهد - كما حدث فى ثورة البشموريين - تجد المسلمين فى الخلفية، وحين يتصدر المسلمون المشهد تجد المسيحيين ظهيرًا لهم. فالمحن لا تفرق بين مسلم ومسيحى، بل توحد الكل فى واحد. وربما كان ذلك هو السر فى لجوء القوى الخارجية التى تمكنت من السيطرة على مصر، إلى اللعب على الوتر الطائفى، لتفكيك الكل المنسجم مع بعضه البعض. حدث ذلك فى العصر الفاطمى، حينما لجأ بعض الخلفاء الفاطميين إلى الانحياز لمسيحيى مصر، واستعانوا بهم فى المناصب العليا، انتقامًا من مسلميها الذين أبوا قبول المذهب الشيعى، وظل أكثرهم مستمسكًا بالمذهب السنى الذى ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، لكن التجربة أثبتت أن هذا الشعب أذكى من حاكمه، وأنه قادر على إحباط كل محاولات اختراق نسيج توحده.

العرب الفاتحون اعتبروا مصر «جائزة كبرى» وساحة للنهب.. ووالى عثمان بن عفان جمع 12 مليونًا من دماء المصريين

منذ فتحها على يد عمرو بن العاص، وهى تمثل الدجاجة التى تبيض ذهبًا للخلافة. الطمع فى مصر كان واضحًا، وكشف عنه ذلك الخلاف الشهير الذى نشب بين عمرو وعثمان بن عفان، عندما قرر الخليفة استبعاد عمرو من ولاية مصر وولاها عبدالله بن أبى سرح. وتمكن الوالى الجديد من جمع ١٢ مليون دينار من مصر بالجباية. وهو مبلغ أعجب الخليفة الثالث أيّما إعجاب، ما دعاه إلى القول لعمرو بن العاص فى لقاء جمع بينهما: «درت اللقاح من بعدك»، فرد عليه الأخير: «ذاك إن يتم يضر بالفصلان». لم يكن «عمرو» بأقل طمعًا فى مصر من «ابن أبى سرح»، لكنه كان أكثر حنكة منه، وأقدر فى السياسة، ويعلم أن العرب الجباة إذا تمكنوا من حصد هذا المبلغ الكبير فى عام، فسيعجزون فى العام التالى عن جمع دينار واحد، لأن الأهالى لن يملكوا ما يعطونه. وليس أدل على طمع ابن العاص من أنه ظل يطارد معاوية بن أبى سفيان حتى أرسله إلى مصر لينتزعها من أيدى ولاة على بن أبى طالب.

كان أسلوب النهب الممنهج للمصريين سببًا أساسيًا من أسباب ثورتهم على عثمان. ولم يكن مبلغ الـ١٢ مليون دينار التى تم جمعها بالمبلغ العادى. فحجمه يدل على أن «ابن أبى سرح» امتص دماءهم تمامًا. والدليل على ذلك أن خراج مصر استقر أيام معاوية على مبلغ ٣ ملايين دينار. وكان هذا المبلغ يقترب من إجمالى الخراج الذى يجمعه الخليفة الأموى من جميع الأمصار التى خضعت للعرب الفاتحين. يقول اليعقوبى فى تاريخه: «واستقر خراج مصر فى أيام معاوية ﻋﻠﻰ ثلاثة ﺁﻻﻑ ألف دينار، وكان عمرو بن ﺍﻟﻌﺎﺹ يحمل منها ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟشىﺀ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ، ﻓﻠﻤﺎ مات ﻋﻤﺭﻭ حمل ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ معاوية، ﻓﻜﺎﻥ يفرق فى ﺍﻟﻨﺎﺱ أعطياتهم، ويحمل ﺇﻟﻴﻪ ألف ألف دينار، واستقر خراج فلسطين ﻋﻠﻰ أربعمائة وخمسين ألف دينار، واستقر خراج ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ مائة وثمانين ألف دينار، ﻭخراج ﺩمشق ﻋﻠﻰ أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار، ﻭخراج جند حمص على ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، ﻭخراج قنسرين والعواصم ﻋﻠﻰ أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار، ﻭخراج الجزيرة، ﻭﻫﻲ ديار مضر وديار ربيعة، ﻋﻠﻰ خمسة وخمسين ألف ألف ﺩﺭﻫﻡ، ﻭخراج ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ألف ألف ومائتى ألف دينار، ﻭﻗﻴل تسعمائة ألف دينار». اعتبر عرب الجزيرة العربية مصر «الجائزة الكبرى» التى حرص الجميع عليها، بسبب الخير الوفير الذى كانت تدره على دولة الخلافة، ولم يحرص العرب على دخول المصريين فى الإسلام قدر حرصهم على جمع «الخراج». فالمال كان بالنسبة إليهم أهم بكثير. ويشير النص السابق الذى يحكيه «اليعقوبى» إلى أن عمرو بن العاص كان يضع الجزء الأكبر من الخراج فى جيبه ويعطى الخليفة الشىء اليسير. وربما كان ذلك أحد الأسباب التى دعت عمر بن الخطاب إلى محاسبة الولاة حسابًا عسيرًا، ومراجعة ذمتهم المالية قبل وبعد تولى أمور البلاد.

منذ فتحها لم يكن منصب ولاية مصر يقل خطرًا أو قيمة عن منصب الخليفة ذاته. يشهد على ذلك قصة خلع عبدالملك بن مروان لأخيه عبدالعزيز من ولاية عهده، وكان عبدالعزيز حينذاك واليًا على مصر. يقول «اليعقوبى»: «ﻭﻋﺯﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻠﻙ بن مروان ﻋﻠﻰ خلع أخيه عبدالعزيز ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ لابنه الوليد بولاية ﺍﻟﻌﻬﺩ من بعﺩﻩ، ﻭﻜﺎﻥ عبدالعزيز بمصر، وكتب ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ بأن يُشخص ﺇﻟﻴﻪ الشعبى، فأشخصه ﺇﻟﻴﻪ فأنسه وبره، ﻭأﻗﺎﻡ ﻋﻨﺩﻩ أيامًا، ثم ﻗﺎل: إنى آتمنك ﻋﻠﻰ شىء ﻟﻡ آتمن ﻋﻠﻴﻪ أحدًا، إنه ﻗﺩ بدا إلى ﺃﻥ أبايع للوليد بولاية ﺍﻟﻌﻬﺩ بعدى، ﻓﺈﺫﺍ ﺃتيﺕ عبدالعزيز، فزين ﻟﻪ ﺃﻥ يخلع نفسه من ولاية ﺍﻟﻌﻬﺩ، ومصر ﻟﻪ طعمة، ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻌبى: فأتيت عبدالعزيز، ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ملكًا كان أسمح أخلاقًا منه، فإنى يومًا خال به أحدثه ﺇﺫ ﻗﻠﺕ ﻟﻪ: ﻭﺍﷲ، أصلح ﺍﷲ الأمير، ﺃﻥ رأيت ملكًا أكمل، ولا نعمة أنضر، ﻭﻻ ﻋﺯًﺍ أتم مما أنت ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻘﺩ رأيت ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ طويل ﺍﻟﻨﺼﺏ، كثير التعب، ﻗﻠﻴل الراحة، دائم ﺍﻟﺭﻭﻋﺔ، ﺇﻟﻰ ما يتحمل من أمر الأمة، ولوددت ﻭﷲ أنهم أجابوك ﺇﻟﻰ ﺃﻥ يصيروا مصر لك طعمة، يصيروا عهدهم ﺇﻟﻰ من أحبوا، ﻓﻘﺎل: ومن لى بذلك؟ ﻓﻠﻤﺎ عرفت ما عنده انصرفت ﺇﻟﻰ عبدالملك، فأخبرته ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻓﺨﻠﻊ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻠﻙ أخاه من ولاية ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﻭﻟﻰ ابنه الوليد، ثم ابنه سليمان من بعد الوليد».

كانت مصر بالنسبة للعرب الفاتحين جائزة كبرى، وكانت بالنسبة لواليها ملكًا يغنيه عن الخلافة. وربما كان ذلك سببًا جوهريًا من الأسباب التى كانت تدفع بأى والٍ يحكم مصر إلى الاستقلال بها عن دولة الخلافة، كذلك فعل أحمد بن طولون، ثم محمد بن طغج الإخشيد، ثم على بك الكبير، ثم محمد على باشا، ومن بعده تعددت محاولات الخديو إسماعيل لتحقيق نفس الهدف، لكن كانت دولة الخلاقة قادرة فى كل الأحوال على السيطرة على مصر، وحرمان من يلى أمرها من تحقيق حلم الاستقلال بشكل كامل، وكان الاعتبار الأهم فى الاحتفاظ بهذه الدولة، هو ما تملكه من خيرات تطمع فيها القاصى والدانى.

البشموريون.. أصحاب أكبر ثورة مصرية للتحرر من الفتح العربى

ثورة البشموريين واحدة من الثورات الكبرى التى خاضها أقباط مصر ضد الحكم العربى، ورغم أن النسبة الكبرى من المشاركين فى هذه الثورة كانت من مسيحيى مصر، فإن ذلك لم يمنع من مشاركة مسلميها فى الانتفاضة الكبرى التى كان سرّها «الخراج» والرغبة الجامحة لدى الحكام العرب فى استحلاب مصر. وقعت أحداث الثورة فى منطقة قرب الدقهلية تسمى «البشرود»، وكان سببها الأساسى الإرهاق المالى الذى عاناه المصريون بسبب الخراج والجزية والضرائب التى فرضها العباسيون عليهم. فمثلهم كمثل الأمويين نظر العباسيون إلى مصر كوعاء مالى، وتنافس خلفاء الدولة على امتصاص دماء وأموال أبنائها. يستوى فى ذلك من أسلم منهم ومن ظل متمسكًا بمسيحيته. شهد التاريخ المصرى منذ الفتح العربى ثورات متكررة للبشموريين، لكن أخطرها وأطولها وأهمها كانت ثورتهم على الحكم العباسى أيام الخليفة «المأمون».

بدأت أحداث ثورة البشموريين عام ٢١٥ هـ، يقول اليعقوبى فى تاريخه: «أتاه ﺍﻟﺨﺒﺭ - يقصد المأمون- ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺸﺭﻭﺩ من كور مصر ﻗﺩ ثاروا، فأمر أخاه أبا ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺃﻥ يوجه ﺍﻷﻓﺸﻴﻥ حيدر ابن كاوس، فوجه به وكف عاديتهم، ونفذ ﺇﻟﻰ برقة، ﻭﻗﺩ خالف ﺃﻫﻠﻬﺎ، فانصرف ﺇﻟﻰ مصر سنة ٢١٦ لمواجهة ﺍﻟﺤﻭﻑ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﺸﺭﻭﺩ». والقائد حيدر بن كاوس الذى ولّاه المأمون مهمة إخماد ثورة المصريين فارسى الأصل، ويقال إنه كان زنديقًا آمن بالإسلام نفاقًا، لما رأى قوة المسلمين وسيطرتهم على بلاد فارس، وكان يلقب بـ«الأفشين» لأنه ينتسب إلى سلالة ملكية كانت تحكم إحدى مناطق فارس، وكان لقب من يحكم هذه المنطقة هو «الأفشين»، وظل اللقب ملتصقًا به بعد إسلامه. والواضح أنه كان قائدًا شرسًا، خاض العديد من المعارك لحساب العباسيين، وأشد ما تميز به القدرة على إخماد الثورات وإخضاع المتمردين. وانتهى به الأمر نزيلًا فى سجون الخليفة «المعتصم»، ومات فى السجن بسبب سوء التغذية، بعد أن أمر المعتصم بتقليل الماء والطعام له.

بدءًا من عام ٢١٦ هـ أعمل «الأفشين» يد القتل والسلب والنهب والسبى فى المصريين، تراكمت الجثث المسيحية والمسلمة فى شتى أنحاء «الشمال المصرى»، ورغم ذلك تواصلت الثورة، الأمر الذى دفع المأمون إلى التحرك بنفسه إلى مصر للمشاركة فى إخمادها، وكان المأمون أكثر دموية من «الأفشين». وبإمكانك التأكد من وجود داعمين مسلمين لثورة البشموريين الأقباط، من مراجعة هذا الحوار الذى دار بين المأمون وأحد الفقهاء المصريين من أتباع المذهب المالكى. يحكى «اليعقوبى» تفاصيل هذا الحوار قائلًا: «اشتدت شوكة من كان يحارب (ﺍﻷﻓﺸﻴﻥ) بمصر ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻭﺩ، وهى من كور ﺃﺴﻔل ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺨﺭﺝ المأمون ﺇﻟﻰ كور مصر، ﻭﻗﺩﻡ (ﺍﻷﻓﺸﻴﻥ) فى محاربة ﺃﻫل الحوف، فزحف ﺇﻟﻴﻬﻡ بنفسه، ﻓﻘﺘﻠﻬﻡ وسبى ﺍﻟﺒﻴﻤﺎ، ﻭﻫﻡ ﻗﺒﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻭﺩ، واستفتى فى ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻴﻬًﺎ بمصر يقال ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ بن مسكين مالكى، ﻓﻘﺎل: ﺇﻥ كانوا خرجوا الظلم نالهم، ﻓﻼ تحل دماؤهم وأموالهم، ﻓﻘﺎل المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك، ﻫﺅﻻﺀ كفار ﻟﻬﻡ ذمة، ﺇﺫﺍ ظلموا تظلموا ﺇﻟﻰ الإمام، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ يسفكوا دماء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ فى ديارهم». هذا الحوار يشهد على تعاطف الفقيه المالكى مع أقباط مصر، وتفهمه الكامل لثورتهم ضد الحكم العباسى، وأن أساس ثورتهم يرتبط بما نالهم من ظلم كبير على يد ولاة بنى العباس، وهو ظلم لم يستثنِ المسلمين المصريين أنفسهم، وليس أدل على ذلك من السب العلنى الواضح الذى وجهه «المأمون» إلى الفقيه وصاحب المذهب «الإمام مالك» بمجرد أن أحس التعاطف مع الأقباط فى لهجته.

أصر البشموريون على مواصلة الثورة أيًا كان الثمن، ومهما بلغت التضحيات، ورغم المقتلة الكبرى التى أحدثها «ﺍﻷﻓﺸﻴﻥ» والمأمون فيهم، إلا أنهم لم يتوقفوا، ما اضطر المأمون إلى اللجوء إلى الحيلة، فأحضر البطريرك يوساب وطلب منه - كما يحكى عبدالعزيز جمال الدين صاحب كتاب «ثورات المصريين» - توجيه رسالة إلى أقباط الوجه البحرى يدعوهم فيها إلى وقف القتال وحقن الدماء. «كتب البطريرك يوساب الأول خطابًا إلى البشموريين محاولًا إقناعهم بعدم قدرتهم على مقاومة الخليفة بالسلاح وأن ينصرفوا عن مواصلة الحرب، فلم يثنهم هذا الخطاب ولم يؤثر فيهم، فأرسل لهم الخطاب تلو الآخر ملحًا فى رجائه حتى ضاق البشموريون من هذا الإلحاح، وانقضوا على الأساقفة حاملى الرسائل وجردوهم من ملابسهم وأمتعتهم ثم أوسعوهم سبًا وشتمًا، ولما عاد هؤلاء إلى البطريرك وقصّوا عليه ما حدث، قرر البطريرك أن يترك هذا الشعب إلى مصيره». كان البشامرة حاسمين فى الانحياز لخيار «المقاومة»، بعدما نالهم من ظلم على أيدى العرب. وكانت النتيجة المزيد من السحق العربى على يد المأمون، حتى تمكن من القضاء على الثورة.

تعامل «المأمون» بقسوة بالغة مع المصريين، بعد أن تمكن من إخماد ثورتهم، فلم يكتف بالقتل وتخريب الأرض، بل أخرج رؤساءهم فحملهم إلى بغداد، فقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، واستخدم الرؤساء والجيش الغفير من الأسرى فى زراعة منطقة الأهواز فى العراق، حيث تتشابه تربتها مع التربة التى كان يزرعها البشموريون بشمال مصر. كثيرون ماتوا فى الطريق، وآخرون ماتوا جراء القهر والعبودية فى بغداد، لكن ظلت الثورة البشمورية واحدة من أبرز وأشرس الثورات التى خاضها المصريون ضد الحكم العربى، وما اتسم به من ظلم واستبداد، ورغبة جامحة فى استحلاب جيوب المصريين حتى آخر درهم. انتهت ثورة البشموريين بعد أن كادت تقضى على الحكم العربى لمصر.

الفاطميون يعزفون على وتر الفتنة بين «أهل القاهرة»

تأسست الدولة الفاطمية فى مصر بعد سقوط الدولة الإخشيدية (٣٥٨ هـ). وقد دخل المعز لدين الله الفاطمى مصر، بعد أن نجح قائده «جوهر الصقلى» فى فتحها بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل، والقائد «جوهر» هو بانى مدينة القاهرة التى أصبحت مركز الخلافة الفاطمية. وبدخول الفاطميين بدأ مذهب التشيع فى الظهور فى مصر، وأُذِّن فى المساجد «حى على خير العمل»، وعلت أصوات الفاطميين لتجهر بأفضلية على بن أبى طالب، والصلاة عليه وعلى ولديه الحسن والحسين وفاطمة رضى الله عنهم. وقد حاول المعز أن يظهر الصلاح والعدل للمصريين، وأكد فى أول خطبة خطبها فيهم أنه جاء لإقامة العدل ورفع الظلم عنهم. ولعب القائد العسكرى «جوهر الصقلى» دورًا مركزيًا فى تأسيس الخلافة الفاطمية، وهو بانى الجامع الأزهر الذى أنشئ كمدرسة لتعليم الفقه الشيعى.

كان «المعز» والفاطميون يعتمدون على الدعاية بشكل كبير فى مواجهة الخلافة العباسية. ولم تكن هناك دعاية خير من الحديث عن ظلم العباسيين، وتذكير المصريين بما نالهم على أيديهم من ظلم وقهر وسلب ونهب، مثلما حدث فى ثورة البشموريين. ومثلما استخدم المعز الدعاية السياسية، بادر العباسيون إلى توظيف الدعاية المضادة، لتقويض أركان ملكه، من خلال التأكيد على أن الفاطميين لا ينتمون إلى البيت العلوى، وأنهم مجرد مجموعة من المغامرين الأدعياء، وهو أمر اختلف عليه تاريخيًا، فهناك من سانده وهناك من دحضه. ويسوق البعض قصة طريفة تحكى الكيفية التى رد بها «المعز» على موضوع حسبه ونسبه، تقول إنه خرج على المصريين بالسيف فى يد والذهب فى أخرى، وردد عبارته المشهورة وهو يشير إليهما «هذا حسبى وهذا نسبى». وهى العبارة التى جرت فيما بعد مجرى المثل: «سيف المعز وذهبه»، بسبب دقة تعبيرها عن النظرية التى يفضل الحكام التعامل بها مع الشعوب بالترهيب «السيف» والترغيب «الذهب»، وهى النظرية التى تلخصها سياسة «العصا والجزرة». وقد تراجع هذا المسلك المتوازن فى التعامل مع المصريين كثيرًا بعد وفاة «المعز» وتولى ابنه العزيز بالله الخلافة، فقد كان أكثر تعصبًا لمذهبه، وفرض على القضاة إصدار أحكامهم طبقًا للمذهب الإسماعيلى، وأصبح مطلوبًا من الموظفين الاسترشاد بأحكام هذا المذهب، الأمر الذى دفع بعضهم إلى اعتناق المذهب الشيعى الإسماعيلى، وفى المقابل من هؤلاء، حرص آخرون على التمسك بمذهبهم السنى، ساعدهم على ذلك تسامح بعض الخلفاء الفاطميين، لم يكن من بينهم بحال «العزيز بالله» الذى تميز بانحيازه الشديد لمذهبه الإسماعيلى، وقام بتهميش المصريين السنة بصورة كبيرة، ونكاية فى عدم تشيعهم استعان بأهل الذمة من اليهود والنصارى فى المناصب العليا، وأظهر تسامحًا كبيرًا معهم، فازداد نفوذهم، وبرز فى عصره من اليهود «ميشا بن إبراهيم»، ومن النصارى «عيسى بن نسطورس»، وقد استاء المصريون من حالة التهميش تلك، واعتماد «العزيز بالله» على الذميين، فتقدموا له بالشكايات. ويحكى «ابن كثير» قصة مثيرة فى هذا السياق يقول فيها: «كان العزيز قد استوزر رجلًا نصرانيًا يقال له عيسى بن نسطورس وآخر يهوديًا اسمه ميشا، فعز بسببهما أهل هاتين الملتين فى ذلك الزمان على المسلمين حتى كتبت إليه امرأة رسالة - فى حاجة لها- تقول فيها: بالذى أعز النصارى بعيسى بن نسطورس واليهود بميشا وأذل المسلمين بهما لما كشفت ظلامتى، فعند ذلك أمر بالقبض على هذين الرجلين وأخذ من النصارى ثلاثمائة ألف دينار»!

ويبدو أنها واحدة من حيل أى شخص أو قوة تحكم مصر، أن تحاول ضرب عناصر الأمة بعضها ببعض، حتى يفيئوا إلى أمر السلطة ويمتثلوا لتوجهاتها، كذلك فعل الفاطميون، فى محاولتهم جر المصريين إلى التشيع. فقد استجاب بعضهم وأبى آخرون، فما كان من الحكام إلا أن لعبوا على وتر الفتنة الطائفية، فأعلوا عليهم أصحاب الديانات الأخرى. ورغم أن التاريخ يشهد أن اليهود والمسيحيين كانوا الأكفأ فى الأعمال الإدارية حينذاك، فإن ذلك لم يمنع المصريين المسلمين من الشكوى. وهو ما فعلته تلك المرأة التى يحكى عنها ابن كثير.



