مصادر: 25 مليون قدم ارتفاعًا في إنتاج الغاز يوميًا

كشف مصدر مسئول بشركة بدر الدين للبترول، عن أنه تم، اليوم الأحد، إدخال بئر BTE 2، التابع لحقول بدر3 بالصحراء الغربية مرحلة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا يتم ضخها بالشبكة القومية للغازات.



وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن شركة رويال داتش شل الهولندية الشريك الأجنبي، التابعة لشركة شل، صاحبة الامتياز لحقول بدر 3 بالصحراء الغربية، ستنتهى قريبًا من حفر البئر BTE 1، بنفس المنطقة الذي سيصل معدل الإنتاج اليومي به إلى 50 مليون قدم مكعب.



وأشار الى أنه يتم حاليًا تنمية حقول بدر 3 التى يصل معدل إنتاجها اليومي نحو 245 مليون قدم مكعب غاز، و25.500 برميل زيت ومتكثفات يوميًا.



