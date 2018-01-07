فوج سياحي صيني يزور رمز الصداقة المصرية الروسية (صور)

شهد متحف النيل بأسوان، ورمز الصداقة المصري الروسي بالسد العالي، اليوم الأحد، تدفق أعداد كبيرة من السياح الصينيين، بالتزامن مع افتتاح خط طيران مباشر من شنغهاى إلى أسوان، والذى يعد علامة تاريخية ودليلا كبيرا على الصداقة المصرية - الروسية.



يقع رمز الصداقة المصرية - الروسية، بالقرب من السد العالي، وصمّمه المهندس المعماري الروسي يوري شينكو، وتم تدشينه فى 1967 على هيئة زهرة اللوتس المفتوحة ذات القدسية لدى المصريين القدماء.