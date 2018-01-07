أفضل 10 سيارات موفرة اقتصاديًا للوقود

مع ارتفاع أسعار البنزين والوقود، يبحث المشتري عن سيارة اقتصادية، لتوفير استهلاك الوقود ومن يمتلك سيارة يقوم بالتحويل من محركات السيارة الكبيرة إلى محركات السيارة الصغيرة، نظرًا لأنها تستهلك وقود أقل وتوفر في التكلفة.



وينشر «الدستور» أفضل 10 سيارات اقتصادية في استهلاك الوقود وهي:



تويوتا ياريس

تعد «تويوتا ياريس» من كبرى الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرها في اليابان، وتأتي السيارة بمحرك سعته 1300 سي سي، وتستهلك ٦ لتر بنزين لكل ١٠٠ كيلو متر.



فولكس فاجن جولف

«فولكس فاجن» سيارة ألمانية الصنع، وبها محرك سعته 1200 سي سي، تستهلك وقود ٦ لتر ١٠٠ كيلو متر.



رينو كابتشر

تعد السيارة «رينو» فرنسية الصنع، سعة محركها يبلغ 1200 سي سي، تستهلك ٥ لتر وقود لكل ١٠٠ كيلو متر.



إم چي 3

«إم چي» سيارة إيطالية الصنع، تصل قوة المحرك إلى 1300 سي سي، وتستهلك حوالي ٦ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر.



نيسان صني

يابانية الصنع، سعة محركها 1500 سي سي، معدل استهلاكها للوقود ٦،٣ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر تقريبا.



كيا RİO

تعد السيارة كيا ثاني أكبر مصنع سيارات في كوريا الجنوبية، ويصل محركها نحو 1100 سي سي.



شيفروليه لانوس

أمريكية الصنع، سعة محركها 1500 سي سي، وتستهلك وقود بمعدل 6،5 لتر لكل ١٠٠ كيلو متر.



جيلي إيمجراند

صينية الصنع، محركها يبلغ 1500سي سي وتستهلك ٦ لتر ١٠٠ كيلو متر.



ميتسوبيشي اتراج

يابانية الصنع، سعة المحرك تبلغ 1200 سي سي وتستهلك ٥ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر



فيات بونتو

إيطالية الصنع، تأتي بمحرك سعته 1400 سي سي، وتستهلك ٥ لتر بنزين لكل ١٠٠ كيلو متر.