د. شحاتة صيام يكتب: «تفخيخ التصوف» من حنجرة مصنوعة في واشنطن منذ 14 سنة

دفع يوسف زيدان منذ أيام خلت، بضرورة استبدال التصوف والمتصوفة عوضًا عن حركات الإسلام المسلح، بحسبان أن التصوف حركة إنسانية تعزف عن مباهج الدنيا وتسعى إلى الزهد والسمو بالروح للعروج والاتحاد مع المطلق.

ولما كان هذا المنحى هو لب مسارب الرأسمالية العالمية للضغط من أعلى لقبول الآخر وتفكيك الأصوليات من التصوف لجعلهم أداة لقبول المغاير، ومن ثم تفعيل الحوار وتلاقح الثقافات، ومسخ واستلاب الهوية وتمازج الديانات، فإنهم يسعون إلى تكوين رابطة عقدية جديدة تتمتع بسيادة المرونة الفقهية لنزع مفهوم الكفاح المسلح وتجديد الخطاب الدينى.

إذ يعتمدون على القلب فى عملية الانعكاس الروحى، ويتم عن طريقه خروج الباطن إلى الوجود بالفعل، ويتم إدراك النفس من خلال ذاتها، وتتحقق مرحلة الشهود بينه والمطلق، الذى فيه تكون التجليات منعكسة على القلب، ومن ثم تكون الذات بصدد اتصال غير وجودى لبلوغ مرحلة العشق الإلهى.

وإذا كان التوافق العالمى ضد الأصوليات حقيقة دامغة لا يقبلها الشك، وهو ما يعد نتيجة للصراع الدائر بينهم وأصحاب العقيدة المتشددة، فإنهم راحوا يفتشون عن تيار دينى مناسب، ليقف موقفًا مناهضًا من التشدد، وهو ما تجسد فى الصوفية لتكون آلية حرب مناسبة لتنفيذ مخططاتهم.

ومع أن ما سبق هو عين التحرك الخارجى، فإنه يتسق معه تحرك آخر داخلى، ذلك الذى عبرت عنه الأنظمة الحاكمة فى هذه البلدان، التى راحت تدمج التصوف فى منظومة الحكم، وهو ما نجده واضحًا فى تعبير بعض الوزراء الذين ينتمون إلى الطرق الصوفية.

إن المتأمل فى تضافر دعاوى «زيدان» مع الغرب، يعنى بالأساس السعى إلى فصل الدين عن الدنيا، أو قل إقصاءه وإبعاده بشكل واضح عن كل تفاعلات الحياة اليومية، وهو ما جربه الغرب من قبل حينما فعلت سياساتها لتهميش المسيحية عن كل أوروبا.

ولما كان ذلك يعبر عن هوس الدبلوماسية الأمريكية بالتفاعل مع «دراويش» الطرق الصوفية لوأد الإرهاب، والبحث عن الإسلام المعتدل، فإن ذلك هو عين ما تم تفعيله على أرض الواقع فى المدن الإسلامية، من بريشتيا فى كوسوفو إلى كشنار فى غرب الصين، ومن فاس فى المغرب حتى جاكرتا فى إندونيسيا، ومن النجف إلى القاهرة، وهو ما توج بحضور السفير الأمريكى فى القاهرة لبعض الاحتفالات والطقوس الصوفية، ومن ثم طلبه لمقابلة شيخ المشايخ الصوفية آنذاك.

ويجدر أن نشير إلى أن وقع الاختيار على الصوفية للعب هذا الدور، لا يعود إلى كونهم يعتمدون على الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين، بل لتقارب أفكارهم مع الديانات الأخرى «المسيحية، اليهودية، الهندوسية، البوذية.. إلخ»، كما يذهب زيدان، فضلًا عن دعوتهم الدائمة إلى تفعيل اللطف والتفاعل والتعاون، وهو ما يتجلى فى البلقان وآسيا الوسطى وإفريقيا الغربية وتركستان الشرقية.

وفى هذا الصدد يقول مايكل ساليس، أستاذ الأديان بجامعة هارفارد الأمريكية: «علينا أن نبطل الفكرة التى تقول إن الإسلام وجه واحد، وإن هذا الوجه هو الإرهاب والعنف وكره الغربيين.. هنالك فى الإسلام من يؤمنون بالحب والتسامح والتعايش»، وهو ما أكده أيضًا المستشرق الألمانى شتيفان رايشموت الذى يرى أن «مستقبل العالم الإسلامى سيكون حتمًا للتيار الصوفى».

إن المتأمل فيما تقدم، يجد أن ما يشدد عليه «زيدان»، يترافق مع ما أوصت به لجنة «الكونجرس» الخاصة بالحريات، بضرورة تشجيع الحركات الصوفية لتكون آلية فاعلة على الصعيد السياسى.

فالزهد فى الدنيا والانصراف عنها، وعن عالم السياسة يضعف ولا شك من صلابة مقاومتها للاستعمار، ذلك ما شدد عليه تقرير مؤسسة «راند» الأمريكية، التى رأت أنه من الأهمية بمكان أن نوجه الاهتمام إلى الصوفية، أو ما يسمونه «الإسلام التقليدى»، الذى من خلاله يمكن تحقيق الديمقراطية، ومنع الصدام الحضارى مع الغرب، ناهيك عن تغليف المسلمين بدعوة انسحابية وتقليص الدين.

وإزاء ذلك، فإن المؤسسة ترى ضرورة أن تتم صياغة خارطة طريق لبناء «الشبكات الإسلامية المعتدلة»، لتشجيع ودعم الصوفية من جانب، ونزع فتيل الإشكالية الإسلامية، وطرح صيغة أخرى معتدلة، بهدف تسييد ما يسمى«الهارمونى العالمى» من جانب آخر.

ويمكننا الإشارة أيضًا إلى جهود مركز «نيكسون» الذى أقام مؤتمرًا لمناقشة برنامج الأمن الدولى بواشنطن، فى ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٣، تمت فيه مناقشة دور الصوفية فى صناعة السياسة الأمريكية الخارجية، ومن ثم التركيز على أهمية تدعيم التصوف وإعادة بناء الأضرحة، وتشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم المجتمع المدنى، وإقامة المراكز التعليمية المرتبطة بها، والتركيز على التسامح الدينى.

ذلك ما شددت عليه مجلة «يو إس نيوز أند ريبورت» فى تقريرها الذى نشر عام ٢٠٠٥، إذ من خلاله تؤكد أن «الحركة الصوفية بأفرعها العالمية، قد تكون واحدة من أفضل الأسلحة، فالصوفية بطرقها الباطنية تمثل برأيهم، توجهًا متناقضًا للطوائف الأصولية كالوهابية».

ولكى يحدث ذلك، قامت واشنطن بتمويل محطات إذاعية، وبتدريب أئمة المساجد، وعملت على ترميم مساجد وآثار إسلامية وأضرحة، وتخصيص مناصب وزارية للمتعاطفين مع الصوفية.

وإذا كان ما تقدم هو ما يبغيه «زيدان»، فإنه يعمل على تغيير أحوال التصوف، إذ يدفع بالجمع بين الدنيا والدين فى آن، فالدخول إلى عالم الدنيا من بوابة السياسة، والثورة على الأدوار التقليدية واختيار الظاهر ومخاصمة الباطن، يسهم فى تبديل أصول الطريق الصوفى، ناهيك عن تحول الذات الصوفية من متصل روحانى إلى متصل دنيوى، عبر الارتكان لتعليمات الغرب الأمريكى، والدفع بهم إلى ميدان الصراع مع الأصوليات.

ذلك ما يجعلنا أمام نوع من الغواية، من أجل تكريس ما يسمى التقارب الروحى وإشاعة السلام والحوار بين الأديان، فضلًا عن تأنيث واستئناس الدين وتحويله إلى آخر ناعم.

