عصام الزهيرى يكتب: غباء المثقف المستنير

تروى بعض الحكايات الشعبية أن أهل قرية التفوا حائرين حول حريق ضخم، اشتعل فى كومة قش، ولم يجرؤ أحدهم على الاقتراب منه لضخامته، وعندئذ ظهر شخص ما، واندفع وسط النيران، محاطًا بإعجاب الكل بشجاعته، ليحمل - كما تقول الحكاية - شعلة من النار، ويدسها وسط كومة قش مجاورة.

ومع الفارق الكبير، يبدو الخلاف فى بعض الأحيان حول أداء الدكتور يوسف زيدان مثل الخلاف حول شجاعة هذا الشخص، فالبعض يراها شجاعة مخيفة تؤدى إلى التدمير، بينما يراها آخرون شجاعة مثقف، جديرة بالإعجاب، تؤدى فى كل الأحوال إلى الاستنارة.

البعض ينحرف - للأسف - نحو التفتيش فى النوايا، ويراها شجاعة تهدف إلى إضاءة الذات، وإبراز شهرتها، بينما يراها آخرون تهدف إلى توفير أكبر كم من الدفء والضوء لحقائق التاريخ، ومنطلقات الاختلاف حول قضاياه ووقائعه.

لكن المؤكد أن النتائج لا تتوقف على شجاعة المثقف وحدها، بقدر ما تعتمد على كفاءة القش نفسه فى الاشتعال، أقصد أن شجاعة المثقف يمكن أن تؤدى إلى نتائج عظيمة، فقط إذا أحسن الآخرون التعاطى معها، وأثاروا من خلالها نقاشًا علميًا، رصينًا بقدر ما هو متحمس، وجدلًا جديرًا بإبراز الحقائق، بقدر ما يصب فى تعميق مجرى الاختلاف.

كما يمكنها ألا تؤدى إلى شىء أيضًا، إذا لم ينجح الرأى العام فى استغلالها على النحو الصحى الصحيح الكاشف، واقتصر المتناولون لها على الصراخ والتكفير والاتهام، والنيل من سمعة وكيان المثقف.

زيدان، أشعل خلال شهور قليلة حرائق الذاكرة حول ٣ ملفات مهمة، أولها: عرابى وثورته، وهل ينبغى أن نعتبرها ثورة وطنية مهمة فى تاريخنا أم نحكم عليها بالطريقة التى تداولها بها الذهن الشعبى بوصفها «هوجة» غير مخططة ولا واضحة الأهداف أدت إلى هزيمة قاتلة واحتلال مرير؟

وثانيها: صلاح الدين الأيوبى، الذى استقر الذهن العربى والإسلامى منذ ثورات التحرر الوطنى فى الخمسينيات، وسيادة أنظمة الحكم العسكرية فى بلدان الثورات العربية على النظر إليه كرمز تحررى مثالى، لا يرقى إليه النقد، ولا يطوله التطلع أو النظر إليه كشخصية بنت سياقها التاريخى، وبيئتها الثقافية فى القرون الوسطى.

ثم ثالثًا: قضية بيت المقدس، الذى عُد بدوره رمزًا دينيًا للقضية الفلسطينية، واستخدمه كثيرون لـ«تديين» القضية برمتها، وتحويلها من قضية شعب مشرد بلا أرض إلى قضية مقدسات دينية ضائعة، وليس بوسع أحد أن ينكر أن أسئلة زيدان حول القدس كانت علمية وتاريخية، جديرة بأن تطرح وأن تُرى، وأن ينشأ حولها جدل، طالما جرى قمعه بفعل ضرورات ومحظورات القضية.

فى الملفات الثلاثة، نلمس سمتين مهمتين لا أظن أنه يمكن للمختلفين بشأنها أن يشككوا فى حقيقتيهما، السمة الأولى: هى أن القضايا الثلاث لم يأتِ فيها زيدان بكلام جديد غير معروف أو غير مألوف من قبله، لكن ما أتى به يصدق عليه وصف «الرأى المقموع».

فقضية «عرابى» اختلف حولها المصريون منذ أيامها، وظلوا مختلفين، مهما تقلص هذا الاختلاف، وانسحب إلى ساحات الكتابة العلمية المتخصصة وحدها، وحتى من نعدهم اليوم «أبطالًا» للثورة العرابية اختلفوا حولها هم أنفسهم، بل إنه من المعروف أن بطلها «عرابى ذاته»، قدم للخديو اعتذارًا عما بدر منه خلالها ليسمح له بالعودة ليموت ويدفن فى وطنه.

وبالنسبة لقضية «صلاح الدين»، لم يأتِ د. يوسف زيدان بصدده بغير أقوال مصادر التأريخ المعتمدة له، ولم ينسب له شىء لم يفعله، أو نفى نسبه له المؤرخون، وكانت بعض الحقائق فى هذا الشأن نموذجية من جهة اعتبارها مسكوتًا عنه، كحقيقة أن نصر «حطين» الشهير كان نصرًا بين هزيمتين فقد خلالهما صلاح الدين جيشه كله.

أخيرًا فإن ما سرده زيدان بخصوص «بيت المقدس» وتاريخه، وبخصوص ما أثير عن الاختلاف حول حادثة الإسراء والمعراج، لا يخرج عن معلومات المصادر التاريخية الموثقة، وإن كان يغرد خارج سرب «التواطؤ العام».

السمة الثانية المهمة: أنها كلها قضايا جرى طرحها على لسان زيدان بطريقة مثيرة، أو دعنا نقول إنها طريقة تتعمد إثارة هذه القضايا بقدر من الضجيج.

ورغم المؤاخذة التى ارتبطت بالطرح بهذا الشكل، وهى مؤاخذات أخذها زيدان نفسه على محمل الجد، وتحسب لها فى حوارات لاحقة، إلا أنه لم يقل أحد أبدًا إنه ليس من حق المثقف أن يختار الطريقة التى يطرح بها قضاياه، خصوصًا لو دخل فى حسبانه الطبيعة التنويرية للطرح الخلافى حول الموضوع، وتعمد إثارة عقول أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة، لتتداول الخلاف فى هذه القضايا بنفسها.

المؤكد أننا صرنا نعيش فى عصر مختلف، يسمى عصر التواصل وعصر الجماهير، ولم يعد هناك من سبيل للترفع بقضايا التاريخ والثقافة عن أذهان الناس، أو النظر لهم باحتقارهم كأنهم «عامة»، ليسوا جديرين بالتفكير والبحث واتخاذ موقف حول مختلف القضايا.

تعمد إثارة اهتمام الناس أمر يمكن للمحافظين مؤاخذة يوسف زيدان عليه، لكن لا يمكن للكثيرين إلا أن يحملوا له كل التقدير، فاحترام عقول الناس والرغبة فى إثارة اهتمامها و«تشغيلها» على النحو الذى قام به، لا يمكن إلا أن يكون فعلًا جميلًا مثمرًا، قد يتحمل صاحبه من عواقبه المؤلمة كثير أو قليل، وربما يحظى ببعض ميزاته فى نفس الوقت.

مع ذلك، فما سنجنيه كلنا من جراء إثارة هذه القضايا المهمة على نطاق واسع ليس إلا الفوائد، وعلى رأسها، فائدة تأكيد حقيقة نسبية المعرفة البشرية، وأن كل ما يتعلق بالإنسان فكرًا وممارسة وتاريخًا خاضع لهذه النسبية، بما تعنيه من تعدد واختلاف فى وجهات النظر.

وهذا ما سيصب حتمًا فى صالح فعل «التنوير»، الذى قال عنه فيلسوفه كانط إنه «جرأة العقل»، كما أنه سيصب فى صالح تذويب الجلطات الأصولية الدموية المدمرة، مثل توهم امتلاك حقائق نهائية مطلقة، والهرب إلى المظلوميات، وعقد الاضطهاد التاريخية ذات النتائج الوخيمة.

