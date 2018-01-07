القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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الأحد 07/يناير/2018 - 09:20 م

«الأعلى للإعلام»: مقال الشوبكي يندرج تحت بند حرية الرأى والتعبير

عمرو الشوبكي
عمرو الشوبكي
وليد صلاح
dostor.org/2014422

نفي أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الكاتب الصحفي عمرو الشوبكي للتحقيق داخل المجلس، مشددا على أن المقال يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير.

وقال سليم في تصريحات لـ"الدستور"، إن المجلس تلقي شكوى ضد الكاتب مساء الأربعاء الماضي، ثم جاءت أجازات أعياد الميلاد ولم يتخذ المجلس أي إجراء ضد الشوبكي لعدم اجتماع أي من لجانه.

وأضاف سليم أن المجلس الأعلى للإعلام يحول الشكاوى إذا ما استدعى الأمر إجراء تحقيق للنقابة المختصة، مشددا على أن المجلس ليس ضد حرية الرأي والتعبير ولم يتخذ أي قرار ضد الشوبكي.

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