​ أحمد سعد الدين يكتب: أن تجلس على مؤخرة ثقيلة وتكذب

« ».. هل تعرف معنى هذه الكلمة العبرية يا دكتور؟

«هل المسجد الأقصى فى فلسطين؟!»، سؤال يطرح نفسه بقوة هذه الأيام، خاصة مع ما يصدم به الدكتور يوسف زيدان الجماهير العربية ومشاهدى الفضائيات بين الحين والآخر فى لقاءاته التليفزيونية، التى أجراها على مدار الأعوام السابقة.

سؤال لم يكن هناك مجال لطرحه مسبقا، فلم يسبق لأحد أن طرحه خلال كل العصور السابقة، سؤال إجابته كنا نحسبها من البديهيات والمسلمات الراسخة، ونعدها حقيقة من الثوابت لدى كل المسلمين والمسيحيين، بل واليهود، على حد السواء.

لم يسبق لأهل كل العصور الماضية أن شكك أحدهم فى ثبوت هذه الحقيقة، التى تتلخص فى أن المسجد الأقصى، أو بيت المقدس، أو القدس الشريف هو على أرض فلسطين المباركة، وأنه- عند المسلمين- أولى القبلتين، وثالث الحرمين، حتى أتى الدكتور زيدان ببدعته الجديدة، التى يدِّعى فيها أن المسجد الأقصى ليس بأرض فلسطين.

وهذه بالمناسبة ليست البدعة الوحيدة، التى يطل بها علينا الدكتور زيدان، كلما أصدر كتابا جديدا له فى الأسواق، وهى طريقة معروفة دعائيا للترويج لأى منتج بشكل غير مباشر، ويبدو أن الدكتور زيدان قد احترفها وأتقنها تمام الإتقان، ليزيد من مبيعات كتبه غزيرة الإنتاج، التى بلا شك تحتاج إلى طريقة ذكية، كتلك، للترويج لها وسط ركود كبير تشهده غالبية الإصدارات فى سوق الكتب والروايات.

ورجوعا للتراث الإسلامى، الذى يحاول الدكتور زيدان تفسيره على هواه، فقد ورد فى صحيح مسلم، وغيره، من حديث أبى هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما يُسافَرُ إلى ثلاثةِ مساجدَ: مَسجدِ الكَعْبَةِ، ومسجدى، ومسجدِ إِيلِيَاءَ». وبالتأمل فى هذا الحديث نجد أن نبى الإسلام قد ذكر المسجد فى عصره باسم «إيلياء»، وهو الاسم القديم الذى كان مستخدما قبل نزول الإسلام.

مدينة «إيلياء» هى مدينة «بيت» المقدس بفلسطين بلا جدال، و«مسجد إِيلِيَاءُ» هُوَ مسجد الْقُدِسِ، الذى هو بعينه المسجد الأقصى، بلا خلاف بين المسلمين والمسيحيين واليهود أنفسهم يعترفون بذلك، وَسُمِّىَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

و«إيلياء» المذكورة فى الحديث هى الاسم القديم، الذى أطلقه الإمبراطور الرومانى «هادريان» على المدينة قبل عصر الإسلام وقبل نزول القرآن نفسه بقرون، واستخدمها المسلمون بعد البعثة حتى العصر الأموى، وهو ذات المسمى، الذى كتب فى «العهدة العمرية» أيام الخليفة عمر بن خطاب رضى الله عنه، بل إن مسمى «بيت المقدس» هو اسم المدينة قبل عصر الرومان أنفسهم، وهو ثابت فى كتاب اليهود العهد القديم وينطق بالعبرية « ».. أى «بيت همقدش» = «بيت المقدس».

يخرج علينا اليوم الدكتور زيدان، فيدِّعى أن المسجد الأقصى ليس الأقصى، الذى فى فلسطين، ويزعم أنه كان فى الطريق من مكة إلى الطائف مسجدان: المسجد الأدنى، والمسجد الأقصى، وأنه فى ذلك الوقت لم يكن بُنيَت مساجد فى فلسطين، وأن الذين ألَّفوا حكاية المسجد الأقصى هم حكام الدولة الأموية لأسباب سياسية، وفقا لزعمه الضعيف.

وهذا يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، أولهما أن الدكتور زيدان يجهل التاريخ الحقيقى للمسجد الأقصى وقدسيته ومكانته عند أصحاب الرسالات الثلاث، وهو احتمال لا يبرئه من تلك الخدمات المجانية، التى يسديها ليهود الكيان الصهيونى، ولا يعفيه من المسئولية التاريخية تجاه تلك القضية المقدسة عند الجميع.

أما الاحتمال الثانى، فهو أنه يغالط ويدلس ويساهم بشكل مباشر فى تزوير التاريخ وتبديد الأحقية التاريخية لتلك الأرض وتفنيد قدسيتها، إما لأهداف رخيصة كإثارة الجدل لحصد المزيد من الشهرة والصيت وزيادة مبيعات كتبه، وإما لخدمة أهداف لا يُسأل عنها إلا الدكتور زيدان نفسه.

وبكل صراحة فـ«العيب مش عليه»، لكن «العيب» على كل إنسان سلَّم نفسه للجهل والسطحية وفقد وعيه ليسقط ضحية لادعاءات كل ناعق، فسمح لعقله أن ينزلق فى تلك الهاوية، لتصيبه مثل تلك الادعاءات بالبلبلة والحيرة.

بل إن العيب الأكبر على المؤسسات الرسمية والمتخصصين والأكاديميين والمنسوبين للثقافة والوعى، الذين صمتوا، ويصمتون، وغالبا ما سيستمرون فى الصمت، لا أعفى منهم أحدا، وكأن ما يقال من إفك وتزوير لا يعنيهم، مع أن المعروف حاليا أن الضرب أصبح فى الثوابت، بحجة الاجتهاد وإعمال العقل وتحريك المياه الراكدة، وقضية المسجد الأقصى وقدسية بيت المقدس بالنسبة لنا من الثوابت بلا أدنى شك، لا تقبل الاجتهاد أو الجدال أو التجريب، شاء ذلك من شاء، وأبى من أبى.

طبعا وبلا شك، هذه الادعاءات التى تخرج من آن لآخر تخدم مصالح اليهود الصهاينة، وتدفع بعجلة تهويد القدس إلى الأمام، فما ضر تلك القضايا أكثر من هؤلاء الذين يُنسبون إلى من يفترض أنهم أبناء القضية.

ولا عجب حينما نعلم أن الصهاينة قد وجهوا شكرهم رسميا إلى الدكتور يوسف زيدان على ادعاءاته ومساندته لقضيتهم، فمثل تلك المزاعم تفرغ القضية من محتواها، وتنزع من مدينة القدس أية قدسية لدى أتباع الرسالات، وتبدد أحقية القدس وفلسطين بالكامل فى وعى كل الأجيال الحالية والقادمة، فبعد نزع قدسية المدينة والمسجد لن يعود هناك أى مبرر من الدفاع عن القضية أو الموت من أجلها لدى كل من لا يفقه شيئا عن تاريخ بيت المقدس وقدسيته.

أقولها بلا تردد وبكل يقين، بيتُ المَقْدِس، القُدْس، إيِلْيَاء، بيت إيل، يبوس، أُورشالِم، المسجد الأقصى، الحرم القدسى، القدس الشريف.. كلها أسماء لمكان واحد، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو قلب الأرض المقدسة التى بارك الله حولها، وعاصمة فلسطين، ولا عزاء للموتورين وضعاف النفوس والمضللين والمزورين.

أقولها فى الوقت الذى تجرى فيه الاستعدادات منذ سنوات على قدم وساق لإنشاء الهيكل الثالث اليهودى المزعوم داخل ساحات الأقصى، ويمكن لأى إنسان أن يطالع صور تصميمات و«ماكيتات» الهيكل الثالث، الذى يسعى اليهود لبنائه على أنقاض المقدسات الإسلامية بعد هدمها من داخل الحرم القدسى الشريف، وقد وضعوه داخل متحف الهيكل الرابض على مشارف ساحات الأقصى، ينظمون إليه رحلات المدارس ليعرضه الحاخامات على الأطفال لغرس عقيدة الهيكل فى نفوسهم منذ الصغر، بينما نحن نغط فى نوم عميق، منشغلين بالرد على تهافت الدكتور يوسف زيدان، ونتجادل فى كون الأقصى فى فلسطين أم خارجها!.

