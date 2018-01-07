صبحى شحاتة يكتب: النبش فى الزبالة.. فلسفة أديب عزازيل لـ«دعشنة الأدب»







إن نزوع جملة من الكتاب المشهورين إلى انتقاء موضوعات من التاريخ يحولونها إلى روايات- يشير إلى فقر فى الخيال، والاستسهال، والإفلات من رقابة السلطة، والاستحواذ على القارئ العادى محب التسلية والنميمة والذوق الزاعق.

يستند هؤلاء الكتاب إلى أن الموضوعات القديمة التى ينتقونها مثيرة بذاتها خارج نطاق الأدب، فهى إما «فضائحية»، أو تبدى الكاتب باحثا عن الحقيقة المطمورة فى بطون المجهول القديم، حتى ولو كان ما ينبش فيه لا يعدو «زبالة» عفا عليها الزمن ونسيها الناس لتفاهتها.

ولعمرى هذا ما تخصص فيه الفكر السلفى كله وما زال يعيش عليه، ما يضمن لفت النظر المستثار وتحقيق مبيعات للرواية، منها مثلا رواية «عزازيل» لـ«يوسف زيدان»، التى تحكى عن العنف الذى ساد الفترة التى تلت إعلان المسيحية ديانة للإمبراطورية الرومانية الرسمية عام ٣٩١ ميلادية.

ورواية «نادى السيارات» لـ«علاء الأسوانى»، التى تدور أحداثها فى أربعينيات القرن العشرين وتحكى عن دخول السيارات مصر، والظروف التى مر بها الشعب المصرى خلال تلك الفترة.

ورواية «كتيبة سوداء» لـ«محمد المنسى قنديل»، التى تحكى عن مساعدة الخديو صديقه ديلسبس بأن أرسل له جنودا مصريين ليساندوا الجيش الفرنسى فى المكسيك، وأيضا روايته «قمر على سمرقند» التى تحكى عن فترة استقلال أوزبكستان المسلمة عن الاتحاد السوفييتى.

أما أحمد مراد فله رواية «١٩١٩»، وهى كعنوانها تحكى عن تلك الفترة، وكذلك روايته «أرض الإله»، عن جزء من التاريخ الفرعونى.. وغيرهم.

هذا يشير إلى أن النزوع للهروب إلى الماضى الآمن المستقر وإعادة كتابة جزء منه فى صورة روائية يتسق مع المزاج العام للمصريين فى تقديس الماضى، خاصة السلفيين الذين يرون فيه جنتهم المفقودة يريدون استعادتها وجرنا إليها، بحيث يمكنك القول إن ثمة «تدعيش» للأدب أو «تسليف» له «من السلفية الفكرية».

وإن كان ثمة كتاب فى الستينيات والسبعينيات انحازوا إلى ما سمى «الرواية التاريخية»، ومنهم سعد مكاوى فى روايته «السائرون نياما»، وجمال الغيطانى فى «الزينى بركات» وفتحى إمبابى فى «نهر السماء»، وقبلهم نجيب محفوظ فى بداياته حين كتب «عبث الأقدار» على سبيل المثال وليس الحصر، إلا أن هؤلاء الرواد كانوا أبناء الفترة الأيديولوجية التى كانت ترى الأدب مقاومة وتنويرا.

كما أن ذلك اتفق مع ما سموه «البحث عن الإنسان المصرى الحقيقى»، بحيث تكون رواياتهم تأريخا للشعوب وليس للسلطة، فتساموا على شروط السوق والأكثر مبيعا وفقر الفكر والخيال كحال هذه الفترة التى نحياها الآن، وصار فيها التاريخ والماضى ملجأ لكل عاطل من الفكر والخيال الطليعى وهروبا من الإبداع الطليعى المتجه إلى المستقبل والفاتح لطرق جديدة للرؤية والمحتفى بـ«الإبداع» وليس «الاتباع».

حتى إن بعض الكتاب الجدد راحوا ينسجون على هذا المنوال، وإن اختلف التوجه، يستلهمون أفكار كتاب مشهورين مثل سراماجوا، ويتناولون أفكارا من رواياته إن لم يكن فكرة الرواية الأساسية مثل روايته «انقطاعات الموت» ويعتمدون عليها ويبنون بها رواياتهم دون قلق منهم أو تحسب، إن لم نقل خجلا، بل منهم من يستعير فكرة القاتل المتسلسل الأوروبية، ويبنى بها روايته مقلدا فكرا لا ينتمى إلينا بأى شكل أو حال.

ذلك كله على حساب الأدب، الذى هو إنشاء ذاتى خالص من خيال الأديب، وذلك اتساقا مع مفهوم الإبداع، فتعريف الإبداع عند العرب هو: «الإتيان على غير مثال»، وهذا معناه أن الأدب معنى بفتح طرق جديدة، وهم يدَّعون أنهم أحرار فى استلهام القديم ويقدمون من ثم جديدا، لكنهم ينساقون وراء المحاكاة والتقليد والانعكاس والتكرار لا الإبداع، الواعى بنفسه كإبداع.

الإبداع فى حقيقته ليس هو الجديد، وإنما هو الطليعى، فالجديد ليس مغادرة القديم، وإنما إضافة تراكمية عليه، وتحسين له، لكنه جوهريا يعتمد على القديم، ويؤكده ويحييه ويمد فى عمره، بل ويؤبده، وعلى العكس من ذلك، يطمح الطليعى إلى المغادرة والقطيعة وفتح طريق جديدة تماما، وبذلك يكون الطليعى وفيًا للقديم، بل أكثر وفاء له، لأنه يجعل القديم قديما، ولا يستنسخه ولا يعتاش عليه ولا يكتسب من وجوده الراسخ قيمة مضافة له، أى يستغله ويهينه ويبتذله حتى تسأم النفس منه.

الطليعى يطمح طموح القديم وهو أن يكون قديمًا مثله، راسخًا فى الزمن وعبره. والجديد يلغى عن القديم قدمه جوهريا، وبجعله عصريا ومتاحا طيلة الوقت، ومشاعا، تركة للكل يتناهبونها ويرتزقون منها، والجديد شكلى صورى سكونى يحدث بفعل مرور الزمن فحسب، دون إرادة.

إن الموضة سريعة التغير، تجرى متلاحقة الأنفاس تريد الزوال لا غيره، لكن الطليعى إرادى واع مريد، يخرج من الزمن وعليه ويوجد زمنا آخر. إن الجديد ابن السببية والحتم واليقين وغير شخصى، بينما الطليعى هو وجود أو لا وجود، يحدث فجأة بلا سبب، إنه إشراقة مباغتة، جهد فائق لا يقينى لعبى منعش خالق جذرى متجه إلى المستقبل الحر.

