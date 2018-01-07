القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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النائب
الأحد 07/يناير/2018 - 09:08 م

نواب: «الطب الشرعي» الفيصل في «وفاة عفروتو»

لنائب علاء عابد،
لنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2014415

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع واقعة وفاة الشاب «محمد عفروتو»، خلال احتجازه بقسم شرطة المقطم، وتتواصل مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، لمعرفة ملابسات الحادث، دون تبنى وجهة نظر محددة.
وأضاف عابد، أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أرسى مبدأ داخل الوزارة، برفض التستر على أى متجاوز، قائلًا: «الوزارة ستُحيل المخطئ للمحاكمة العاجلة، إذا ثبت تعرض المحتجز للتعذيب».
وأشار إلى أن اللجنة فى انتظار صدور التقرير النهائى للطب الشرعى خلال أسبوعين، والذى يُحدد السبب الحقيقى للوفاة.
وذكر عابد أن قيادات أمنية، أكدت القبض على «عفروتو» بتهمة الاتجار فى مخدر الإستروكس، وأن الوفاة جاءت بسبب تناوله كمية كبيرة منه.
وقال: «إن القانون هو الحَكم بين الجميع، ولا يحق لفرد الشرطة التجاوز فى حق المواطن، والعكس، فالجميع أمام القانون سواء، والالتزام بدولة القانون فرض على كل مسئول ومواطن».
وكشف النائب شريف الوردانى، أمين سر اللجنة، أن أعضاء المجلس فى انتظار تقرير الطب الشرعى حول سبب الوفاة، لعقد اجتماع مع قيادات «الداخلية»، للتباحث حول ملابسات الواقعة.
وأوضح الوردانى، أن تقرير الطب الشرعى، سيكون الفيصل، بينما تتابع اللجنة تحقيقات «الداخلية» فى الواقعة، لتقديم المسئولين إلى المحاكمة، حال ثبتت وفاة المحتجز عن طريق التعذيب.

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