تحقيقات النيابة فى واقعة «عفروتو المقطم»: هبوط بالدورة الدموية وراء الوفاة

ضُبط متلبسًا بـ28 كيس «استروكس».. وإطلاق سراح 7 مواطنين قُبض عليهم خلال «اشتباكات القسم»



فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عزالدين، المحامى العام للنيابات، أمس، تحقيقات موسعة فى واقعة وفاة متهم بحيازة مخدرات داخل قسم شرطة المقطم يُدعى «عفروتو».

واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس مباحث المقطم، واثنين من معاونى الشرطة، وأمينى شرطة، والذين أكدوا أن الواقعة بدأت عندما شاهد أمينا شرطة المتهم محمد عبدالحكيم وشهرته «عفروتو» خلال تواجده فى كافيه «التكية» خلف القسم بمنطقة الونش، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وبرفقة آخر، ويبيعان المخدرات لاثنين آخرين يدعيان «سيد، وعلى».

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المواطن حاول التعدى على أمينى الشرطة، قبل أن يتمكنا من إدخاله فى «التوك توك» والتوجه به إلى قسم شرطة المقطم، حيث عُثر معه على ٢٨ كيس «استروكس».

وأمام النيابة، قال أمينا الشرطة: «المتهم شعر بحالة من الإعياء وتوفى فى الحال وتم نقله إلى مستشفى المقطم التخصصى وبالكشف عليه تبين أن هناك اشتباهًا فى هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى الوفاة».

وأضافا: «حاول الهروب فسقط على الأرض وارتطم بجسم صلب تسبب فى نزيف داخلى».

من جهتهم، أكد ضباط القوة الأمنية، خلال تحقيقات النيابة، أن الأهالى اختطفوا الجثمان من المستشفى نتيجة خوفهم من عرض المتوفى على الطب الشرعى حتى لا يُثبت إدمانه، وأضافوا: «توجهنا بقوة أمنية للمنزل لاستعادة الجثمان والتوجه به للعرض على الطب الشرعى، حتى ننفى واقعة التعذيب وإثبات أن الوفاة طبيعية».

إلى ذلك، تحفظت النيابة العامة على تسجيلات الكاميرات الأمامية الخاصة بقسم شرطة المقطم عقب تفريغها، وتبين أن «عفروتو» خرج من القسم جثة هامدة، كما أظهرت الكاميرات تجمهر ٢٠٠ مواطن من الأهالى بحوزتهم زجاجات مولوتوف، واستمروا فى إلقائها على القسم وعلى السيارات المتوقفة أمامه لمدة تزيد على ساعة.

وتبيّن للنيابة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ٥٠ مواطنًا، أدينوا جميعًا بـ«التجمهر»، وتحفظت على بندقية آلية و٥ أسلحة خرطوش، فضلًا عن عدد من الطلقات و٨ فوارغ، و٣٠ زجاجة مولوتوف، كما تم فحص جميع المتهمين، وإطلاق سراح ٧ مواطنين بعد إلقاء القبض عليهم خلال مرورهم من أمام القسم.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى معسكر الأمن المركزى فى الجبل الأحمر، لمباشرة التحقيقات مع ٤٣ متهمًا، تم حجزهم على ذمة التحريات، ووجهت لهم تهم «التجمهر ومحاولة اقتحام القسم، وإثارة الشغب والفوضى، وحيازة أسلحة نارية»، والتحفظ على الأحراز والمضبوطات.

وأسفرت معاينة النيابة لمسرح الأحداث، أمام قسم شرطة المقطم، عن وجود تكسير لعدد من السيارات الخاصة بضباط القسم، وتهشم واجهتها، فضلًا عن حرق ٤ منها، عقب إلقاء زجاجات المولوتوف عليها، كما كشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الطوب الأحمر ملقاة على واجهات القسم.

