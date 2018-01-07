البكري: وكالة الفضاء المصرية تسهم في إحداث تنمية صناعية كبرى

كشف أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية سيسهم في إحداث تنمية صناعية كبرى في مصر.



وأضاف البكري، لـ«الدستور»، أن مصر بدأت تتوسع في التكنولوجيا الحديثة عبر صناعة الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الصينية تثبت دائمًا أنها صاحبة الريادة، ما جعل مصر تسعي للشراكة معها في تدشين مدينة الأقمار الصناعية.



وأعلن وزير التعليم العالي أن الخطوات التالية بعد إنشاء الوكالة، تتمثل فى دعم الكوادر المطلوبة للعمل بها، وبناء البنية التحتية اللازمة، وتوفير الموارد المالية والفنية المطلوبة، موضحًا أن مصادر التمويل تتمثل فى الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة كعائد استثمار أموال الوكالة.



وتابع: أن قانون وكالة الفضاء ينص على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق لها إنشاء فروع بقرار من مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى لها برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والاتصالات، والمالية، والبحث العلمى، والإنتاج الحربى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



وأوضح عبدالغفار أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.