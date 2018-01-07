غدًا.. «خارجية البرلمان» تبحث الرد على مذكرة الكونجرس بشان الأقباط

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعا لها في تمام الرابعة عصرًا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.



فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لها، في الخامسة مساءً، لبحث نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يوم الأربعاء 27122017 للنظر في تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر، وكذا تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر في هذا الشأن، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.