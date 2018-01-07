القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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07:46 ص

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بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة
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03:29 م

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جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
النائب
الأحد 07/يناير/2018 - 09:51 ص

غدًا.. «خارجية البرلمان» تبحث الرد على مذكرة الكونجرس بشان الأقباط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد جعفر
dostor.org/2013775

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعا لها في تمام الرابعة عصرًا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لها، في الخامسة مساءً، لبحث نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يوم الأربعاء 27122017 للنظر في تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر، وكذا تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر في هذا الشأن، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

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