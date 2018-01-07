الأربعاء.. تشكيلي سعودي في إطلالة فنية بمتحف أحمد شوقي

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، معرضًا للفنان السعودي محمد المهدي، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وبحضور لفيف من الضيوف والفنانين من بينهم حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، وممثلًا عن سفارة المملكة بالقاهرة، ويعرض الفنان ما يقرب من 50 لوحة تعبر عن موضوعات متنوعة، ويستمر حتى 20 يناير الجاري.



وقال الفنان محمد المهدي: « يغلب على أكثر أعمالي الطابع التجريدي الذي أعشقه واجده أوفر رحابة حيث يُمكن تحميل اللغة البصرية للون وتأثيره الوجداني أكثر من معنى ودلالة على حسب قراءة خاصة لكل مُشاهد، لذا أتعامل بتلقائية وسلاسة هائمًا على سطوح لوحاتي تاركًا العنان لفرشاتي تفيض بمكنون نفسي الذي تختزله الألوان التي تنساق بوعي أكتسبته من دراستي لعلم النفس وحتى وأنا أتناول موضوعات محددة، وهو أمر مُحبب لنفسي وأجد في الرسم طاقة روحية ونفسية إيجابية أعشقها وأبحث عنها دائمًا».



وأضاف: «أخصص في معرضي بعض الأعمال التي عبرت من خلالها عن عشقي وولعي بالإسكندرية المدينة القريبة جدًا لقلبي، أعرضها مع أعمال أخرى لمشاهد من مسقط رأسي بالدمام في محاولة تعكس المؤاخاه والمحبة بيننا».