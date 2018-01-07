القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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الأحد 07/يناير/2018 - 09:28 ص

أمريكا تدق أول مسمار لـ«تقسيم» سوريا

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2013762

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتخذ واشنطن في الفترة المقبلة خطوات ملموسة تجاه منطقة شرق نهر الفرات التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي رفيع المستوى أن بين هذه الخطوات الاعتراف الدبلوماسي بهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومتر مربع، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف مساحة لبنان.
وبحسب المسؤول، فإن الإدارة الأمريكية بصدد إقرار استراتيجية جديدة تخص سوريا.

وأوضح أن "الإشارة الملموسة" الأولى للتوجهات الأمريكية الجديدة جاءت من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عندما قال إن واشنطن سترسل "دبلوماسيين" إلى مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" للعمل إلى جانب العسكريين.

وتتجه واشنطن، أيضًا، لتقوية المجالس المحلية بعد داعش وإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات والبنية التحتية وتدريب الأجهزة الحكومية، إضافة إلى توفير حماية لهذه المناطق والاحتفاظ بقواعد عسكرية فيها، وصولًا إلى الاعتراف الدبلوماسي.

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