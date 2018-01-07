القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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الأحد 07/يناير/2018 - 09:27 ص

منظمة حقوقية تعلن تأييدها لقانون تجريم الإلحاد وتطالب البرلمان بإقراره

البرلمان
البرلمان
محمد الشريف
dostor.org/2013761

حالة من الجدل البرلماني والحقوقي حول مشروع قانون يجرم ظاهرة الإلحاد، والذي أعلن عنه النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وتقدم به للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وأشاد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بقانون الإلحاد المقدم من قبل النائب عمر حمروش، قائلا «لابد من سرعة الانتهاء منه وتغليظ العقوبة علي تلك الظاهرة التي تهدد شباب الوطن».

وشدد عبد المنعم، في تصريحاته لـ"الدستور"، على أهمية دور الأزهر في توعية شباب الأمة، لاسيما أن الإلحاد مخطط لتدمير الشباب وتضليل الأمة.

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