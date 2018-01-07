«التحالف» يضيق الخناق على الحوثيين ويقتل العشرات

في تطورات تشير إلى تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الإيرانية؛ قتل أكثر من 23 مسلحا على الأقل في غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في جبهة الساحل الغربي لليمن.



وقالت «سكاي نيوزعربية» إن طائرات التحالف قصفت تجمعات للحوثيين شرق الخوخة، واستهدفت تعزيزات لهم بعد وصولها إلى مديرية باجل على الساحل الغربي.



وحسب مصادر ميدانية، دفعت ميليشيات الحوثي الإيرانية بتعزيزات من صنعاء والمحويت باتجاه الحديدة، في محاولة لإيقاف التقدم الذي تحققه القوات الشرعية والتحالف في جبهة الساحل الغربي.



وفي الجوف، سقط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين في غارة لطائرات التحالف على معسكر تدريبي في مديرية برط في المحافظة، شمال شرقي صنعاء.



أما في تعز جنوبي البلاد، فقد تصدت القوات الشرعية لهجوم للحوثيين خلال الليل في محيط معسكر التشريقات شرقي المدينة، تخلله قصف على مواقع الجيش اليمني وبعض الأحياء السكنية في المنطقة.



وفي صعدة، شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في القصر الجمهوري ومبنى الأمن المركزي في مدينة صعدة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.



كما استهدفت طائرات التحالف مواقع للمتمردين في مديريتي كتاف وباقم، والأخيرة هي المعقل الرئيسي للحوثيين على الحدود مع السعودية.