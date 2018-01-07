كوريا الشمالية تشكل وفدًا لـ«اجتماع نادر» مع «الجنوبية»

ذكرت وزارة التوحيد في سول، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أرسلت قائمة بوفدها لاجتماع نادر رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.



واتفقت الكوريتان، الجمعة الماضية، على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تبحثا مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.



وقالت وزارة التوحيد إنّ الوفد الكوري الشمالي المشارك في الاجتماع، الذي سيتم عقده الثلاثاء في قرية الهدنة في بانمونغوم، سيترأسه ري سون-غون، رئيس إدارة الشئون الكورية.



وأبلغت بيونج يانج الجنوب بأن 4 مسئولين آخرين سوف يرافقون ري، بمن فيهم مسئولون عن الرياضة.



وكان مسئول أولمبي كوري شمالي كبير قد صرح، أمس السبت، بأن بلاده ستشارك «على الأرجح» بدورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية.



واتفقت واشنطن وسول من جهة أخرى على أن تؤجلا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية، مناوراتهما العسكرية السنوية التي تؤدي في كل مرة إلى تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.