رئيسة الوزراء البريطانية تجرى تعديلًا على الحكومة غدًا

أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأحد، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم إجراء تعديل على حكومتها غدا الإثنين، حيث من المقرر تغيير العديد من الحقائب.



يأتي التعديل في أعقاب استقالة داميان جرين، نائب ماي وحليفها، بعد اعترافه بأنه كذب بشأن اكتشاف مزعوم لصور إباحية على حاسوبه بمجلس العموم خلال مداهمة نفذتها الشرطة.



ونقلت وكالة بريس أسوسيشن البريطانية عن مصادر في «داوننج ستريت» القول إنه من المتوقع أن تقود استقالة جرين، الشهر الماضي، إلى تعديل وزاري أوسع سيجري الإعلان عنه خلال اليوم المقبلين، ومن المقرر أن يشمل مغادرة وزراء حقائب متوسطة أو قليلة الأهمية لمناصبهم، إلا أنه من المتوقع أن يظل أبرز أعضاء الحكومة في مناصبهم، ومن بينهم وزير الخزانة فيليب هاموند، ووزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير الداخلية أمبر رود، والوزير المسئول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس.



وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن وزيرة التعليم جوستين جرينينج قد تترك منصبها، أما «ديلي ميل» فاعتبرت أن ماي حريصة على التخلص من «الوجوه الباهتة والمتقادمة» من حكومتها.



وتوقعت الصحيفة أن تختار ماي سيدات وبرلمانيين من خلفيات غير تقليدية في محاولة لبناء حكومة «أقرب إلى صورة البلاد».



وكان وزيرا الدفاع مايكل فالون والتنمية الدولية بريتي باتل قد استقالا من الحكومة في نوفمبر الماضي.