مراهق يستعين بعاطلين لسرقة شقيقته فى الدقهلية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، القبض على ثلاثة عاطلين؛ بعد ارتكابهم واقعة سرقة «مصوغات ذهبية ومبلغ مالي وهواتف محولة ولاب توب» من داخل مسكن صاحب محل لقطع غيار المواتير بمنطقة كفر البدماص.



وكان اللواء أيمن الملاح، مدير الأمن، تلقى إخطارًا، من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من «محمود..م.م.ع» 31 سنة، صاحب محل لقطع غيار المواتير، بسرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل مسكنة عبارة عن «6 غوايش، 5 خواتم، سلسلة، حلق، 5 دلايات»، بالإضافة إلى مبلغ «170 ألف جنيه، جهاز لاب توب، هاتف محمول».



وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، ومعاونة النقيبين معاذ جمال وأحمد محسن، إلى محل البلاغ، وبالفحص؛ تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأخير في عقار مكون من أربعة طوابق ملك المُبَلِّغ وتقيم به أسرته، كما تبين سلامة الأبواب والنوافذ ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم بإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «أحمد. س. ف. ز» 18 سنة- عاطل، و«يوسف. ع. ي» 17 سنة- عاطل، «محمد. إ. ع. ب» 18 سنة- شقيق زوجة المُبَلِّغ، ويقيمون بمنطقة كفر البدماص.



وبتقنين الإجراءات؛ تمكنت قوة من ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم؛ اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على ارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الثالث الذي تربطة علاقة صداقة بهم، مستغلا عدم تواجد أحد بالمسكن، وعلمه بترك المجني عليه «مفتاح الشقة، بها من الخارج، بصفة مستمرة».



واعترف المتهمون فى التحقيقات، بمرورهم بضائقة مالية، لافتين إلى أن المتهم الثالث فتح لهم باب سطح العقار؛ لتسهيل دخولهم وسرقة محتويات الشقة.



وحرر عن الواقعة المحضر رقم 236-2018 جنح قسم ثان المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.