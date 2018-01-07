جولة جديدة لتشكيل الحكومة الألمانية وسط «توترات»

تستأنف الأحزاب الألمانية المحافظة والاشتراكية الديمقراطية اليوم الأحد، مشاوراتهم لتشكيل تحالف حكومي في محاولة ثانية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية في ألمانيا.



وسيلتقي القادة الرئيسيون للحزبين نحو الساعة 08،30 بتوقيت جرينتش في مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين لليوم الأول من المشاورات.



وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية: «سيكون الأمر صعبا وسنبقى حازمين».



وعلى الرغم من إعلان الشركاء المحتملين أنهم سيباشرون هذه المحادثات التي من المقرر أن تستمر خمسة أيام، يتوقع أن تجري المناقشات في أجواء من التوتر خصوصا بشأن السياسة المتعلقة بالهجرة.



وكان الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحليف البافاري للاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل، طالب في الأيام الأخيرة بالتشدد حيال اللاجئين في البلاد بينما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تسهيل شروط لم الشمل العائلي.