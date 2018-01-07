«القوى العاملة» تشكل لجنة طوارئ لمتابعة أعياد الميلاد

شكّل وزير القوي العاملة، محمد سعفان، غرفة عمليات لمتابعة فرق العمل التي شكلها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمواجهة أية طوارئ قد تحدث داخل نطاق عمل كل مديرية اليوم الأحد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ووفقًا لتعليمات الوزير؛ يرأس كل فريق عمل بكل مديرية، المدير، وعضوية والوكيل، ومدير إدارة الرعاية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وأحد العاملين بالمديرية، على أن يباشر كل منهم عمله طيلة اليوم لمواجهة أية طوارئ.



وكان الوزير قد أعلن أن اليوم الأحد، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.



وأكد سعفان أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.



وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.