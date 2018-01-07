اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

قرر محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، فتح حدائق العاصمة اليوم الأحد، مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وذكر بيان صادر عن المحافظة أمس السبت أنه تقرر أيضًا تخفيض 50% على رحلات الأتوبيس النهري بهذه المناسبة.



يشار إلى أن المحافظ كان قد شهد احتفالات الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور نخبة من رجال الدولة ورعاة الكنيسة، وتقدم بخالص التهاني للقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، متمنيا دوام المحبة والخير والاستقرار لجموع المصريين، معربا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.