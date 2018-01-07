القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:46 ص

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد
07:14 م

شاهد.. لحظة وصول السيسي للقداس في كاتدرائية «ميلاد المسيح»
06:30 م

بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة
06:25 م

ترامب يغازل معارضي هوليوود باستضافة فيلم يهينه في البيت الأبيض
03:29 م

«المفوضين» توصى برفض الحجز على أموال مؤسسة الأهرام فى البنوك
03:27 م

ضبط 51 ألف دينار كويتي بين «فَخْذَيْ» راكب بمطار القاهرة
03:08 م

إحالة عميد شرطة بالمنيا للاحتياط لطلبِهِ رشوة من مواطن
11:51 ص

«عبدالعال» يأمر بالتحقيق فى وفاة محتجز وضبط المتورطين بمحاولة اقتحام قسم المقطم
09:48 ص

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم
11:26 م

عاجل.. أوامر سعودية ملكية جديدة بعد قليل
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
مصر
الأحد 07/يناير/2018 - 07:46 ص

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2013743

قرر محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، فتح حدائق العاصمة اليوم الأحد، مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أمس السبت أنه تقرر أيضًا تخفيض 50% على رحلات الأتوبيس النهري بهذه المناسبة.

يشار إلى أن المحافظ كان قد شهد احتفالات الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور نخبة من رجال الدولة ورعاة الكنيسة، وتقدم بخالص التهاني للقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، متمنيا دوام المحبة والخير والاستقرار لجموع المصريين، معربا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم

منذ يومين

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته

منذ 3 أيام

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 18

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

الآن

أشهر 3 خرافات مرتبطة بالحمل

«بوتين» يحضر قداس الميلاد بـ«سانت بطرسبرج»

تفاصيل خطة عمل وزارة الاستثمار فى 2018

قصة أقدم أسير فى العالم.. دخل عامه الـ36 داخل سجون الاحتلال

الأكثر قراءة

بالصور.. حقيقة شراء «عمرو دياب» قصرًا فى دبى لـ«دينا الشربينى»

عاجل.. طائرات دون طيران تقصف قاعدة حميميم العسكرية الروسية

أسرة «غريق ستانلي» تروي قصة زائر القدر: «هذه هي الحكاية» (صور)

شاهد.. تعليق صادم من «تامر عبدالمنعم» على فيديو شيرين المؤيد لقطر

ألبومات الصور

«الصحة» تجرى تجربة عملية على الطوارئ بمطار مطروح الدولى

أقباط مطروح يحتفلون بعيد الميلاد بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة الشهداء

بالصور.. كنائس كفر الشيخ تحتفل بأعياد الميلاد بجضور المحافظ والأنبا بيشوي

نجم الساعة

أسرة «غريق ستانلي» تروي قصة زائر القدر: «هذه هي الحكاية» (صور)

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. حقيقة شراء «عمرو دياب» قصرًا فى دبى لـ«دينا الشربينى»

عاجل.. طائرات دون طيران تقصف قاعدة حميميم العسكرية الروسية

أسرة «غريق ستانلي» تروي قصة زائر القدر: «هذه هي الحكاية» (صور)

شاهد.. تعليق صادم من «تامر عبدالمنعم» على فيديو شيرين المؤيد لقطر

كشكول

"عين شمس" تبدأ صيانة المدن الجامعية.. وافتتاح المطبخ الجديد في مارس

جامعة الفيوم تستحدث إدارات جديدة لتحصد شهادة الأيزو 9001

شغف الصغار بـ"الشاشات"يعوق النمو Be careful

رئيس جامعة دمنهور: "الحافز العلمي" فكرة ممتازة والأهم الشفافية

وكيل "نقابة علماء مصر": عدم تحديد ضوابط "الحافز العلمي" تحوله لـ"فرقعة إعلامية"

ads
منوعات

اتبع عادات «أينشتاين» وكن أكثر إبداعًا

«أمازون» تطلق مرآة ذكية

بالصور.. خطوبة سعيدة لـ«محمود صابر» و«هدير مصطفى»

المثقف

9 يناير.. مصر تشارك فى مهرجان المسرح العربى بـ «الجلسة»

ولاد الكار

«الرد على أكاذيب يوسف زيدان».. ندوة بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل: مشاريع كثيرة في انتظارك

الصحة

في سنغافورة.. محاربة فيروس زيكا بإطلاق البعوض

الدستور على فيسبوك
ads