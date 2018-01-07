القاهرة : الأحد 07 يناير 2018
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جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
عالم
الأحد 07/يناير/2018 - 07:11 ص

رئيس الوزراء اليابانى يطالب بمواصلة العمل مع البنك المركزى لتعزيز النمو

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي
مروة عنبر
dostor.org/2013741

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، بمواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، مضيفا أنه لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيعين كورودا لفترة خمس سنوات أخرى.

واختار ابى كورودا لتولي قيادة البنك المركزي في 2013، من أجل تطبيق برنامج تحفيز ضخم في إطار سياسات رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد، التي ساعدت على تعزيز النمو ولكنها أخفقت في زيادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك وهو اثنان في المائة، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد ابي أن الحكومة ستواصل العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو حتى يمكنه إعلان انتهاء الانكماش رسمي في أقرب موعد ممكن.

وأضاف ابي خلال لقائه هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إن.اتش.كيه، أنه لم يتم بعد تحديد من الذي سيخلف كورودا عندما تنتهي فترته في إبريل المقبل.

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