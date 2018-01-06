أقباط قنا يؤدون صلاة عيد الميلاد (صور)

أدى آلاف الأقباط بمحافظة قنا، مساء اليوم، صلاة عيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس ومطرانيات مدن ومراكز المحافظة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصلين والمحتفلين بعيد الميلاد.



واستقبلت الكنائس عشرات من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة، الذين قدّموا التهاني بعيد الميلاد المجيد، ومن أبرزهم أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي.



في سياق متصل، غاب الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا وتوابعها عن ترؤسه للصلاة وتأديتها، للمرة الثانية على التوالي بعدما غاب عن صلاة الميلاد منذ أيام في رأس السنة الميلادية.