بالصور.. محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية يحضرون قداس عيد الميلاد

توافدت القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، على رأسهم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإقليم، بالكاتدرائية المرقسية بوسط المدينة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.



وترأس القداس الأنبا بافلي، أسقف عام المنتزه، وعدد من الكهنة.



كما حضر كل من اللواء على عشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف.



يذكر أن الكاتدرائية شهدت تشديدات أمنية مكثفة، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية إليها، ومنع الوافدين من المرور إلا بعد التأكد من هويتهم.