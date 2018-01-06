مقتل 20 متظاهرًا في الاحتجاجات الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم، الحصيلة النهائية لقتلى الاحتجاجات، التي شهدتها عدة مناطق في إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها بلغت 20 متظاهرا وشرطيا.

وأوضح الناطق باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، في تصريحات لوكالة "إرنا"، الإيرانية أنه "قتل خلال الأحداث الأخيرة 20 شخصا تقريبا"، مشيرا إلى إصابة عدد من رجال الشرطة ومقتل أحدهم.

وقال إن الشرطة أفرجت عن العديد من المعتقلين، وأحالت محركي التظاهرات ومثيري الشغب إلى القضاء.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية عارمة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وتفشي الفساد، وتقول أرقام رسمية إن عدد القتلى بلغ أكثر من 50 شخصا بخلاف الجرحى والمعتقلين.