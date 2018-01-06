بالصور.. تعرف على أغنى لاعب في العالم تُقدر ثروته بـ20 مليار دولار

يبلغ 19 عاما، ويعتبر أغنى لاعب في العالم، إنه ليس نجم النادي الملكي ريال مديد، كريستيانو رونالدو، أو ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لكنه لاعب ناشئ يلعب ضمن احتياطي فريق ليستر سيتي الإنجليزي.



إنه "فيق بلقيه"، ابن شقيق سلطان بروناي "حسن بلقيه"، الذي تُقدر ثروة والده بحوالي 20 مليار دولار متفوقًا على أغنى رياضي العالم.



وفي تقرير لها، اليوم السبت، عن أغنى لاعب في العالم توضح صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن والده جيفري بلقيه خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ50، أحضر المغني العالمي مايكل جاكسون، ودفع له 12.5 مليون جنيه استرليني من أجل إحياء هذا الحفل.



وابتدأ الثعلب الموهوب الصغير حياته الرياضية في إنجلترا لبعض الوقت، لينضم إلى نادي "إ ف سي نيوبوري"، وفي عام 2009، والتحق بأكاديمية نادي ساوثامبتون، وتلقى عرضا من نادي أرسنال في عام 2013، ولعب معه في بطولة العام نفسه، واستطاع إحراز هدف خلال المسابقة.



وبعد تطور مستواه، عرض عليه نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إليه لمدة عامين، ولكن بعد عام واحد فقط، تركه بلقيه لينضم إلى نادي ليستر موقعا عقدا مدته ثلاث سنوات.



على الرغم من ولادته في ولاية لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، اختار بلقيه اللعب لصالح بلاده بروناي، ومثلها تسع مرات، وسجل مرة واحدة مع منتخبها.



وتشير الصحيفة، إلى أنه لمعرفة مدى ثراء اللاعب الصغير، وجب التعرف على إنفاق وثروة والده جفري، مشيرة إلى أنه أنفق نحو 10 مليار جنيه استرليني في 15 عاما حينما كان يشغل منصب رئيس وكالة استثمار بروناي.



وأضافت "ديلي ميرور"، أن جفري كان ينفق 35 مليون جنيه استرليني، في الشهر على السيارات والساعات والأقلام الذهب. كما يمتلك والد لاعب ليستر سيتي حوالي 2300 سيارة فاخرة، من بينها ماركات بنتليس وفيراري ورولز- رويس.



ولكن الأكثر إثارة للإعجاب، كما تقول الصحيفة، أنه عندما احتفل جفري بعيد ميلاده الخمسين، أحضر مايكل جاكسون لأداء حفلة خاصة، بالإضافة إلى بناء ملعب كامل لهذا الحدث، ودفع لملك البوب الأمريكي 12.5 مليون جنيه استرليني.



ومع كل هذه الثروة قد يتساءل البعض لماذا يلعب بلقيه كرة القدم، وأجاب اللاعب الثري بنفسه عن هذا السؤال في لقاء نادر أنه لعب كرة القدم منذ سن مبكرة، وكان يشعر بالمتعة لممارسته هذه الرياضة، مؤكدا أن والديه دعماه لتحقيق حلمه في هذا المجال ولم يعارضاه في توجهه.



