القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 09:20 م

بالصور.. قيادات قنا يقدمون التهاني لأقباط المحافظة

بالصور.. قيادات قنا
قنا - إسلام البكري
dostor.org/2013583

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم السبت، يرافقه اللواء علاء العياط، مدير أمن المحافظة التهنئة لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا.

وأعرب المحافظ عن خالص التهاني لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ولجميع أقباط مصر بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام والمناسبات السعيدة على شعب مصر بالخير والبركات والتقدم وأن يحفظ مصر حرة قوية بوحدة شعبها.


كما تقدم أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي بالتهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم ولجميع أقباط قنا.

وأعرب الأنبا شاروبيم عن خالص شكره للمحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تقديم التهنئة، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تربط المصريين طوال تاريخهم، قائلًا إننا يد واحدة، وجميعنا يدعو لتحقيق الأمن والسلام.


بالصور.. قيادات قنا يقدمون التهاني لأقباط المحافظة
بالصور.. قيادات قنا يقدمون التهاني لأقباط المحافظة
بالصور.. قيادات قنا يقدمون التهاني لأقباط المحافظة
بالصور.. قيادات قنا يقدمون التهاني لأقباط المحافظة
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