14 % زيادة بمعدل استقبال السفن بميناء دمياط المصري خلال 3 سنوات

أظهرت النتائج الأولية لتقييم الأداء لميناء دمياط المصري خلال الـ3 سنوات المنتهية في عام 2017، تسجيل استقبال 7782 سفينة، بزيادة قدرها 14%.



وذكرت وزارة النقل المصرية في بيان صادر، اليوم، أن النتائج الأولية لميناء دمياط للفترة من عام 2015 وحتى 2017، أظهرت استقبل الميناء 7782 سفينة، مقارنة بـ7147 سفينة خلال أعوام (2012، 2013، 2104)، بزياده قدرها 14٪.



وأكد رئيس مجلس إدارة الميناء اللواء بحرى أيمن صالح، أن طفرة أخرى قد تحققت في أحجام البضائع المتداولة بالميناء تمثلت في زيادة قدرها 15.6مليون طن خلال 3 سنوات بنسبة زيادة 19٪.



وكشفت نتائج التقييم زيادة في إجمالي أعداد الحاويات خلال نفس الـ3 سنوات بنسبة 23٪، حيث بلغ إجمالي الحاويات المتداولة 2.7 مليون حاوية TEU.



وأشار البيان إلى أن هيئة ميناء دمياط نجحت في تحقيق زيادة الاعتماد على نقل البضائع بالسكة الحديد بنسبة بلغت 66٪، حيث زادت أعداد القطارات الناقلة للبضائع إلى 1753 قطار قمح، بعد أن كانت 1055 قطارا خلال ٣ أعوام سابقة.



ونوهت إدارة ميناء دمياط، أنه تم نقل السكر الخام بـ14 قطارا والحجارة المستخدمة في الحقل ظهر بـ202 قطار، فضلًا عن تصدير الفوسفات بـ5 قطارات، والحديد بـ5 قطارات، ونقل الحاويات بعدد 144 قطارا إلى مناطق لأول مرة تصل إليها بضائع محواة بالسكة الحديد من مدينة العاشر ومدينة حلوان.



