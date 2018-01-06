بالصور.. قيادات الدقهلية يصلون كاتدرائية العذراء لحضور قداس عيد الميلاد

توجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، يرافقة اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، لكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بمدينة المنصورة؛ للمشاركة في قداس عيد الميلاد وتهنئة الأقباط بالعيد.



كان في استقبال الوفد الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، وعدد من الكهنة والأساقفة بالكاتدرائية.



وشهدت الكنائس على مستوى المحافظة والبالغ عددها 42 كنيسة ودير، تامينًا مكثفًا من قبل قوات الجيش والشرطة، وتفتيش المارة والسيارات وإغلاق الطرق المؤدية للكنائس وفحص هوية المترددين، وتشغيل البوابات الإلكترونية.