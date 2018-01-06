بالصور.. وفود شعبية ونيابية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد في المنوفية

توافد، مساء اليوم السبت، عدد من الوفود الشعبية والسياسية وأعضاء مجلس النواب على الكنائس والأديرة بالمحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.



زار المهندس فخرى طايل وعبد الحميد الشيخ وإبراهيم خليف، أعضاء مجلس النواب، كنائس مدينة تلا وطوخ دلكة وزاوية بمب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وحرص شباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



كانت قوات الأمن قد انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عددًا من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين الانتهاء من الاحتفالات برأس السنة.