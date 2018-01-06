محافظ الفيوم يتواصل مع الصحة لدعم مركز الشواشنة للخدمات الصحية

طالب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتزويد مركز الشواشنة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بالمحاليل والأدوية ودعم المركز بتانك أكسجين، بالإضافة لتوفير طبيب تخدير وفني دم لتشغيل المركز بكامل طاقته مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا.



كان النائب ربيع أبو لطيعة قام بزيارة للمركز، وتبين أن العمل يقتصر على الفترة الصباحية ولا يوجد طبيب تخدير لانقطاع الطبيبات المكلفات عن العمل بالمركز، كما تبين وجود عطل بحضانتين، وأن العمل يتوقف معظم ساعات اليوم، وتواصل النائب مع المحافظ لتوفير احتياجات المركز.