التنمية المحلية: منافذ سلع غذائية لتوفير احتياجات المواطنين

قال مستشار وزير التنمية المحلية المهندس يحيى العطفي، إن الوزارة تواصل مخططات التنمية بهدف الإسراع بها وتلبية كل احتياجات المواطنين.



وأكد العطفي لـ«الدستور» رغبة الوزارة في توفير كل الاحتياجات اللازمة، وتوفير السلع الغذائية لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم إنشاء عدد من منافذ السلع في مختلف المحافظات بهدف توفيرها في متناول الجميع.



وأعلن العطفي توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع وزاراتي التميون والزلاراعة، بهدف الحفاظ على وجود المنافذ وتوفير اللحوم والأسماك والخضراوات، لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين.