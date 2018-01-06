محافظ ومدير أمن أسيوط يقدمان التهاني للأقباط في أعياد الميلاد

بالصور.. هالة فاخر وأحمد الشيخ يحضران عرض «مسرح مصر»

حل كل من الفنانة الكبيرة هالة فاخر، وأحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلي، وصلاح الموجى، الذى استطاع أن يقف أمام الإرهابى فى حادثة حلوان، مساء أمس الجمعة، ضيوفًا على النجم أشرف عبدالباقى ونجوم فرقته "مسرح ...