محافظ ومدير أمن أسيوط يقدمان التهاني للأقباط في أعياد الميلاد
قدم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، التهاني القلبية إلي الأقباط بمطرانية منفلوط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد.
جاء ذلك عقب زيارته لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط في إطار جولته علي مطرانيات منفلوط وديروط والدير المحرق والقوصية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد، يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وبدأ المحافظ والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط، وقدم التهاني لنيافة الأنبا مطران منفلوط وسط حشد كبير من الأهالي ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط الكنائس والأبراشيات.