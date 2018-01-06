القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 08:49 م

«إسكان النواب»: استراتيجية الرئيس لمواجهة الإرهاب في سيناء تعتمد على التنمية

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
إسلام نصير
dostor.org/2013563

ثمّن خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزارتي الإسكان والدفاع بالانتهاء من المخطط النهائي لاستراتيجية تنمية سيناء في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن استراتيجية الرئيس لمواجهة الإرهاب داخل سيناء هي القوة الأمنية والتنمية الشاملة.

وقال فهمي، في بيان له، إن الرئيس يسعى لتنفيذ جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية بسيناء، بالإضافة إلى إنشاء المدن والتجمعات السكانية الجديدة والانتهاء من القرى الجاري إنشاؤها، وكذلك مشروعات الطرق والمرافق الأساسية التي ستخدم جميع هذه المشروعات وتسهم في الارتقاء بالظروف المعيشية لأهالي سيناء.

وشدّد النائب على أن الرئيس سعى منذ توليه الرئاسة ولا يزال يسعى جاهدًا في ملف تنمية سيناء وتطهيرها من دنس الإرهاب، وهو ما ظهر في حجم المشروعات العملاقة التي تم تدشينها بقناة السويس مؤخرا لخدمة الأهالي بالمنطقة.

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