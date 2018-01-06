كيت وينسيلت تجسد مشاهد إغراء مجددًا في «Wonder Wheel»

قدمت الممثلة العالمية كيت وينسليت، مشاهد إغراء مجددًا في فيلمها Wonder Wheel، الذي تشارك في بطولته برفقة المغني الأمريكي جاستين تيمبرلايك.



وتجسد كيت وينسلت بالفيلم الذي أخرجه وودي آلن، شخصية ربة منزل تسعى هي وابنة زوجها لحب نفس الرجل، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم جونوتيمبل وجيمس بيولوشي وماكس كاسيلا.



وكان قد تم عرض الفيلم لأول مرة في ختام مهرجان "نيويورك السينمائي" عام ٢٠١٧، كما تم طرحه بدور العرض السينمائية في الأول من ديسمبر ٢٠١٧ نفس يوم ميلاد مخرج العمل وودي آلن.