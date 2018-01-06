القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 08:46 م

محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد

محافظ الجيزة ومدير
دعاء جابر
dostor.org/2013559

زار اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مطرانية الأقباط الإنجيليين بشارع المحطة، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع مراد، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال المحافظ بمطرانية الأقباط الإنجيليين، الدكتور القس بشير أنور، وفي مطرانية شارع مراد استقبله القمص يوحنا منصور، وكيل المطرانية.
رافق المحافظ، نائبه اللواء علاء الهراس، واللواء محمد رأفت، السكرتير العام، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير المساعد، ووفد من مديرية أوقاف الجيزة، والمنطقة الأزهرية.
كما زار المحافظ مطرانية شمال الجيزة، وكان في استقباله الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة.

محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد
محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد
محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد
محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد
محافظ الجيزة ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد
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