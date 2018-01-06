القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 08:41 م

الأنبا بولا يترأس قداس كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)

الأنبا بولا يترأس
dostor.org/2013556

بدأ منذ قليل، الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بطنطا، والذى يترأسه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت كنائس محافظة الغربية، قد استقبلت الآلاف من المواطنين المسيحيين للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، الذي يقام على مستوى المحافظة بإقامة نماذج للمزود الذي ولد فيه المسيح عليه السلام كرمز للعيد، ونسق مسئولو الكنائس مع أجهزة الأمن لبحث إجراءات تأمين المصلين.
وفحصت أجهزة الأمن، إجراءات تأمين الكنائس ووضعت الحواجز الأمنية لتأمين مداخل الكنائس بينها كنيسة مار جرجس بأبي النجا في مدينة طنطا وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة سبرباي وكنيسة الملاك ميخائيل بصا الحجر بسيون وكنيسة القديسة مريم العذراء كفر سليمان عوض السنطة.
وتتولى فرق الكشافة الكنسية، عملية التأمين والتنظيم الداخلية للتنسيق مع أجهزة الأمن لفحص المصلين المترددين على الكنائس والتأكد من هويتهم مع تفتيش حقائبهم والتفتيش الذاتي للتأكد من عدم وجود أي معادن أو أجسام غريبة.

الأنبا بولا يترأس قداس كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
الأنبا بولا يترأس قداس كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
الأنبا بولا يترأس قداس كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
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