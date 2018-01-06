«برلماني»: ارتفاع أسعار البترول يصب في مصلحة قناة السويس

قال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن ارتفاع النفط عالميًا يؤدي إلى زيادة التكاليف على الموازنة العامة للدولة، إلا أنه في الوقت ذاته يؤدي لرفع الإيرادات.



واتبع زياد في تصريحات لـ «الدستور» أن زيادة التكاليف ترجع إلى الفرق بين السعر الحالي للوقود الذي وصل إلى 68.56 دولار، ومتوسط سعره في الموازنة العامة للدولة، الذي قدر بنحو 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن هناك ما يزيد على 10 دولارات إضافية.



وتابع: «هذا الارتفاع مثلما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستورد، فسيؤدي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس»، مضيفًا أن انخفاض سعر البترول كان يدفع السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، تجنبا لدفع رسوم المرور من القناة.



