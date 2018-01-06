القاهرة : السبت 06 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:14 م

شاهد.. لحظة وصول السيسي للقداس في كاتدرائية «ميلاد المسيح»
06:30 م

بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة
06:25 م

ترامب يغازل معارضي هوليوود باستضافة فيلم يهينه في البيت الأبيض
03:29 م

«المفوضين» توصى برفض الحجز على أموال مؤسسة الأهرام فى البنوك
03:27 م

ضبط 51 ألف دينار كويتي بين «فَخْذَيْ» راكب بمطار القاهرة
03:08 م

إحالة عميد شرطة بالمنيا للاحتياط لطلبِهِ رشوة من مواطن
11:51 ص

«عبدالعال» يأمر بالتحقيق فى وفاة محتجز وضبط المتورطين بمحاولة اقتحام قسم المقطم
09:48 ص

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم
11:26 م

عاجل.. أوامر سعودية ملكية جديدة بعد قليل
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
أحزاب ونقابات
السبت 06/يناير/2018 - 08:39 م

«برلماني»: ارتفاع أسعار البترول يصب في مصلحة قناة السويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مني هيبة
dostor.org/2013554

قال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن ارتفاع النفط عالميًا يؤدي إلى زيادة التكاليف على الموازنة العامة للدولة، إلا أنه في الوقت ذاته يؤدي لرفع الإيرادات.

واتبع زياد في تصريحات لـ «الدستور» أن زيادة التكاليف ترجع إلى الفرق بين السعر الحالي للوقود الذي وصل إلى 68.56 دولار، ومتوسط سعره في الموازنة العامة للدولة، الذي قدر بنحو 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن هناك ما يزيد على 10 دولارات إضافية.

وتابع: «هذا الارتفاع مثلما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستورد، فسيؤدي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس»، مضيفًا أن انخفاض سعر البترول كان يدفع السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، تجنبا لدفع رسوم المرور من القناة.


اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 8 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

منذ 9 شهر

النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل

الآن

تحقيقات «منطاد الأقصر»: أقلع رغم تحذيرات من الطقس السيئ

فيديو.. السيسي للأقباط: «أنتم أهلنا ومننا.. وما حدش هيقدر أبدا يقسمنا»

السيسي من كاتدرئية ميلاد المسيح: نقدم للعالم نموذجا للمحبة والسلام

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكاتدرائية «ميلاد المسيح»

الأكثر قراءة

أسرة «غريق ستانلي» تروي قصة زائر القدر: «هذه هي الحكاية» (صور)

«ناسا»: مفاجأة بشأن «ثقب الأوزون»

هذه الأطعمة تزيد الوزن وتضعف الصحة الجنسية بعد عمر الـ30

السجن سنة لـ«السبكى» فى واقعة «تهديد ريهام عاصم وزوجها بالقتل»

ألبومات الصور

بالصور.. مساعدا وزير الداخلية لشرق الدلتا وأمن الدقهلية يتفقدان تأمين الكنائس

شاهد.. «مياه الأمطار» تكشف عدم قدرة تنفيذيين الدقهلية لمواجهة الشتاء

بالصور.. هالة فاخر وأحمد الشيخ يحضران عرض «مسرح مصر»

10 معلومات عن المصري «عبدالرحمن» أذكى طفل في العالم

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

ads
الأكثر قراءة

أسرة «غريق ستانلي» تروي قصة زائر القدر: «هذه هي الحكاية» (صور)

«ناسا»: مفاجأة بشأن «ثقب الأوزون»

هذه الأطعمة تزيد الوزن وتضعف الصحة الجنسية بعد عمر الـ30

السجن سنة لـ«السبكى» فى واقعة «تهديد ريهام عاصم وزوجها بالقتل»

كشكول

شـغـف الصـغـار بـ"الشاشات" يعـوق النمــو .. Be careful

رئيس جامعة دمنهور: "الحافز العلمي" فكرة ممتازة والأهم الشفافية

وكيل "نقابة علماء مصر": عدم تحديد ضوابط "الحافز العلمي" تحوله لـ"فرقعة إعلامية"

وزير "التعليم العالي": شكلنا لجنة لتلقي مقترحات تطبيق "الحافز العلمي"

درجات لـ"الحافز العلمي" في التنسيق.. مقترح رئاسي يواجه مخاطر "سوء التطبيق"

ads
منوعات

«أمازون» تطلق مرآة ذكية

بالصور.. خطوبة سعيدة لـ«محمود صابر» و«هدير مصطفى»

إسلام على لـ«الدستور »: تصوير الأطفال صعب جدًا.. وده أفضل موقف أثناء تصويرهم

المثقف

مصادر: وزير الثقافة علم بأزمة اعتماد شهادات أكاديمية الفنون من الصحافة

ولاد الكار

«الرد على أكاذيب يوسف زيدان».. ندوة بنقابة الصحفيين

الأبراج اليوم

«أبراج ما بتقولش لأ».. أبرزها العقرب

الصحة

في سنغافورة.. محاربة فيروس زيكا بإطلاق البعوض

الدستور على فيسبوك
ads