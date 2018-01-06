علاء عابد: حفاوة استقبال السيسي بكاتدرائية العاصمة الجديدة تأييد لترشحه في الانتخابات

اعتبر علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحفاوة الكبيرة وغير المسبوقة التي استقبل بها الأقباط الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تأييد كبير للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة.



وأشاد عابد في بيان أصدره منذ قليل، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنها دليل قاطع على وحدة المصريين، والرئيس عبّر عن سعادة الشعب المصري كله عندما أشار إلى أن تنظيم قداس عيد الميلاد الجديد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة رسالة سلام للعالم كله من مصر بلد الأمن والسلام.