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السبت 06/يناير/2018 - 08:33 م

«خطة النواب»: مد «المنازعات الضريبية» فرصة أخيرة للمتهربين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مني هيبة
dostor.org/2013547

قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مد العمل بقانون المنازعات الضريبية، هو الفرصة الأخيرة أمام الممولين المتهربين ضريبيا، حيث إن تلك المرة ستكون الأخيرة لمد العمل بالقانون.

وأضاف «الفقي» أن اللجنة ستمد العمل بالقانون لمدة عام آخر، لأنه لم يؤدِ الغرض منه خلال العام الماضي، موضحا أن القانون واجه بعض المشكلات، وأهمها قلة أعداد لجان المنازعات، بالإضافة إلى أنها لم تغطِ جميع المحافظات، بالإضافة إلى عدم الترويج له إعلانيا بالقدر الكافي، لإعلام الممولين.

وعن الأسباب التي دفعت اللجنة لرفض طلب الحكومة لمد العمل بالقانون عامين، والإصرار على مدها عامًا واحدًا، قال: إن اللجنة تهدف للحد من التهرب الضريبي، وفي نفس الوقت تعطي الفرصة لمن يريد التصالح.

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