16 شركة بولندية تطلب منتجات أقطان مصرية

طالبت ١٦ شركة بولندية من القنصلية المصرية فى العاصمة «وارسو»، بزيادة حجم صادرات مصر من القطن وقطاع المفروشات والملابس إليها.

وأبلغت هيئة التمثيل التجارى، جمعيات رجال الأعمال، وشباب الأعمال والغرف التجارية، وعددًا من المصانع، بالطلب البولندى. وأكدت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن بولندا تحتل المرتبة ٧٢ ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد شركاتها ٩٠ شركة.

ووفقًا للتوزيع القطاعى، تعمل ٣٥ شركة بالقطاع الخدمى، و١٠ شركات بالقطاع الصناعى، و١٤ شركة بالقطاع الإنشائى، و٦ شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و٢٥ شركة بالقطاع السياحى.

يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تضاعف العام الماضى ليصل إلى نحو مليار دولار، مقارنة بنصف مليار دولار فى ٢٠١٥، تمثل واردات مصر منها أكثر من ٨٥٪.

