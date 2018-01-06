بدء قداس عيد الميلاد بكنائس الدقهلية وسط إجراءات أمنية مشددة (صور)

توافد المئات من الأقباط، مساء اليوم السبت، على الكنائس والأديرة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية، للمشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.



وشهدت الكنائس تأمينًا مكثفًا من قبل قوات الجيش والشرطة، وتفتيش المارة والسيارات وإغلاق الطرق المؤدية للكنائس وفحص هوية المترددين.



وفي مدينة المنصورة أغلقت الأجهزة الأمنية شارع السكة القديمة وعددا من الشوارع الجانبية بشارع السكة الجديدة لتأمين مقر المطرانية الأرثوذكسية بالمنصورة، بالإضافة إلى إغلاق شارع مجمع الرحمن بطلخا لتأمين كنيسة الشهيد مارجرجس.



من جانبه؛ قال الأنبا داوود، أسقف المنصورة، إن السلام الداخلي أهم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان، لأن الله لم يخلقه للتعاسة والشقاء بل خلقه ليفرح والفرح الحقيقي يكون بداخل الانسان الحقيقي الذي يعبد الله، متمنيا أن يكون العام الجديد مليئا بالسلام والمحبة القوية.



ومن المقرر حضور محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، واللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، والقيادات التنفيذية والشعبية، قداس عيدالميلاد بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، وتوجيه التهنئة للأقباط.

