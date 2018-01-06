سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة

شهدت محاور وميادين القاهرة، حالة من السيولة المرورية، وانسيابًا لحركة السيارات على جميع الطرق، وسط انتشار الخدمات؛ للتعامل مع أي معوقات.



وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انسيابًا في حركة السير، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية له، كما ظهرت سيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى حلوان والملك الصالح.



وشهد كوبرى أكتوبر ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية.