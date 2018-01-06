السبت 06/يناير/2018 - 09:38 ص
حظك اليوم.. برج الميزان: إصابة احد المقربين لك
dostor.org/2012826
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا:
يشكل عطارد وأورانوس طالعًا يشير إلى السيطرة على الأوضاع، إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري بشكل خاص.
عاطفيًا:
تقلع نهائيًا عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدي اهتمامًا صادقًا برغباته وتصغي إليه باستمرار.
صحيًا:
قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جدًا بوعكة صحية ما يسبب لك القلق.