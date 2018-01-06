القاهرة : السبت 06 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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11:26 م

عاجل.. أوامر سعودية ملكية جديدة بعد قليل
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
الأبراج اليوم
السبت 06/يناير/2018 - 09:38 ص

حظك اليوم.. برج الميزان: إصابة احد المقربين لك

حظك اليوم.. برج الميزان:
dostor.org/2012826

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا:
يشكل عطارد وأورانوس طالعًا يشير إلى السيطرة على الأوضاع، إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري بشكل خاص.

عاطفيًا:
تقلع نهائيًا عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدي اهتمامًا صادقًا برغباته وتصغي إليه باستمرار.

صحيًا:
قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جدًا بوعكة صحية ما يسبب لك القلق.

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