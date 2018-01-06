حظك اليوم.. برج الميزان: إصابة احد المقربين لك

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا:

يشكل عطارد وأورانوس طالعًا يشير إلى السيطرة على الأوضاع، إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري بشكل خاص.



عاطفيًا:

تقلع نهائيًا عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدي اهتمامًا صادقًا برغباته وتصغي إليه باستمرار.



صحيًا:

قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جدًا بوعكة صحية ما يسبب لك القلق.