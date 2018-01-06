القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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اقتصاد
السبت 06/يناير/2018 - 09:37 ص

9 يناير.. مصر تشارك للمرة الأولى في معرض «CES» بأمريكا

صورة تذكارية للقاء
صورة تذكارية للقاء الشركات الناشئة مع معالي وزير الاتصالات.
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
dostor.org/2012822

غادر القاهرة صباح اليوم السبت، وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية للمشاركة في مؤتمر الإلكترونيات الدولي CES، والذي تبدأ فعالياته في التاسع من يناير الحالي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بمشاركة 3800 شركة ناشئة من 70 دولة.

ويعد CES من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التكنولوجية في العالم.

وتأتي مشاركة مصر للمرة الأولى في تاريخ المعرض من خلال جناح مصري رسمي تشارك فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومن المنتظر ان يشارك في الجناح المصري 9 شركات مقدمة لمنتجات تكنولوجية مصرية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن أهمية تنظيم حملات ترويجية لاستخدامات التكنولوجيات الحديثة وسبل توفيرها في محافظات مصر المختلفة.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي "بأن مشاركة وفد الشعبة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية، حيث يتم رفع العلم المصري في هذا المعرض من خلال الشركات التسع المشاركة.

وأشار خليل إلى أن أبرز هذه الشركات هي شركة "افيدبيم" العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وخاصة تحليل الفيديو في مجالات عديدة مثل السيارات بدون قائد والصحة والأمن، وشركة "بلنك آب" المتخصصة في الحوسبة العالية السرعة من خلال الهاتف المحمول، وشركة "بيوبزنسيس" العاملة في مجال انترنت الأشياء وخاصة في مجال متابعة الأجهزة الطبية، وشركة "دريم سوفت" المطورة لتطبيقات الاقتصاد التشاركي ورقمنة اللوجستيات، وشركة "فديتوري" المتخصصة في التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية، وشركة "فيرتيك" المطورة لحلول الواقع الافتراضي والمدمج وخاصة في مجالات الحفاظ علي التراث، وشركة "قابس" العاملة في مجالات المدن والبيوت الذكية باستخدام انترنت الأشياء، وشركة "مجسم" المطورة لتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد للاستخدام في مجال طب الأسنان، وشركة "موبيبليز" المتخصصة في تطبيقات التكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي".

وأضاف: "أنه تم التواصل مع مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأميركية لتحديد مقابلات بين الشركات المصرية والشركات العالمية، لتحقيق أقصي استفادة من المشاركة، وكذلك دراسة آلية تقديم منح تدريبية لمهندسي الشركات الأعضاء بالشعبة داخل الشركات العالمية للتعرف عن قرب على أحدث تكنولوجيات تصميم وتصنيع الإلكترونيات وتطوير البرمجيات المدمجة والتطبيقات ذات القيمة المضافة العالية، والتي من الممكن أن تمثل حلولًا تكنولوجية مبتكرة للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه مصر في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والمرور وغيرها".

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